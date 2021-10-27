تفاصيل مؤتمر مستقبل المحاماة في مصر برعاية «السيسي».. ينطلق غدا

كشف رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، تفاصيل مؤتمر «مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي»، المقرر انطلاقه غدا الخميس، احتفالا بعيد المحاماة السنوي، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبحضور المستشار وزير العدل وعدد من ممثلي الهيئات القضائية، والنقباء العرب، و شيوخ المحاماة، والممثلين الرسميين لكافة الجمعيات العمومية للمحامين في ربوع مصر من خلال مجالسها المنتخبة في النقابات الفرعية، وأعضاءِ مجلس النقابة العامة.

وقال «عطية»، في بيان، اليوم الأربعاء: «إيمانًا منا بالشفافية التي هي عماد بناء العلاقة بينكم وبين نقابتكم في هذا العهد، فإننا نبسط أمامكم كافة التفاصيل الخاصة بالاحتفاء بيوم المحاماة الذي قررنا أن يكون عيدًا سنويًا للمحاماة في مصر والوطن العربي، وتشرفنا بقبول رئيس الجمهورية أن يكون اليوم تحت رعايته».

وأكد نقيب المحامين، أن المؤتمر سينعقد بحضور المستشار وزير العدل وعدد من ممثلي الهيئات القضائية، وعدد من النقباء العرب، وشيوخ المحاماة، والممثلين الرسميين لكافة الجمعيات العمومية للمحامين في ربوع مصر من خلال مجالسها المنتخبة في النقابات الفرعية، ومجلسها الرسمي في النقابة العامة الذي يمثل رمزيًا الجمعية العمومية.

مستقبل المحاماة في مصر

وأوضح أن الاحتفال بيوم المحاماة يتخذ شكل مؤتمر علمي يناقش مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي في جلستين حواريتين، هما، المحاماة العربية والعلوم القانونية المتجددة والتكنولوجيا، والمحاماة وشركاء العدالة.

إسناد تنظيم المؤتمر لوكالة الأهرام للإعلان

أشار إلى أنه تم إسناد تنظيم المؤتمر ورعايته رسميًا إلى وكالة الأهرام للإعلان، لتنظيم الحدث وتغطيته إعلاميًا، وهو نهج جديد نتبناه لتتجنب النقابة تكبيد ميزانيتها للإنفاق على هذه الفعاليات، كما كان يحدث في السابق من إنفاق عشرات الملايين من أموال المحامين بشكل غير منضبط على مؤتمرات غير علمية.

وأضاف: «كن نتمنى أن يحضر المؤتمر كل المحامين في مصر، ونقدر بكل الحب رغبات العديد من الزميلات والزملاء المحترمين وحرصهم الشديد على الحضور، والتي كنا نتمنى تلبيتها، ولكن حال بين النقابة وبين ذلك محدودية العدد المسموح به وضوابط تأمينه التي التزمنا بها أمام الهيئة القومية التي تستضيف المؤتمر، والجهات الأمنية القائمة على تأمينه والتي نتقدم لها بعظيم الشكر على صادق التعاون.

وعن ضوابط التنظيم، أشار إلى أن الجهة المنظمة والجهات الأمنية أكدت أنه لن يكون مسموحا بالحضور إلا لمن يكون اسمه واردًا في الكشوف المسلمة إليها والموجودة طرف منظمي المؤتمر، ويكون حاملًا للدعوة داخل المظروف المدون عليه اسم المدعو.

بث مباشر لمؤتمر نقابة المحامين

ولفت نقيب المحامين، إلى إذاعة المؤتمر وبث وقائعه رسميًا على موقع النقابة على مدار اليوم ويستطيع كل من يرغب المشاركة فيه المشاركة عبر خاصية زووم.