عاجل.. أول تعليق من نقابة المحامين على إلغاء حالة الطوارئ: لحظة تاريخية

وصف رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ بأنه قرار فارق في لحظة تاريخية.

وقال نقيب المحامين: "في هذه اللحظة التاريخية بمناسبة القرار الفارق الذي اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ؛ بانهاء حالة الطوارئ في مصر ؛ يسعد نقابة المحامين المصرية أن تعلن باسم كل الزميلات والزملاء المحاميات والمحامين في جميع ربوع الوطن أنها تثمن وتقدر هذا القرار التاريخي".

وأكد رجائي عطية في تعليق على القرار التاريخي أن القرار يعبر وبكل صدق عن صورة مصر الجديدة التي صار يتطلع اليها العالم بعد أن وقف شاهداً على تضحيات وبطولات أبناء شعبها العظيم .

وتابع رجائي عطية : " لعله ليس من قبيل الصدفة أن يأتي هذا القرار متزامناً مع الاحتفال بأعياد القضاء والمحاماة اللذين يدعم هذا القرار بنيانهما العظيم في ظل قيادة سياسية رشيدة وشعب واع عظيم".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن أمس عن إلغاء مد حالة الطوارئ في مصر، وقال الرئيس: "يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي: "هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء".

وتابع السيسي: "إنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار.ومعًا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه، تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر".