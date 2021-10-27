الأسبوع المقبل.. روبوت يجري عملية جراحية لمريض لأول مرة في مصر

كشف الدكتور وليد أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصي التابع لجامعة عين شمس، أنَّ الأسبوع المقبل سيشهد إجراء أول عملية من خلال تطبيق نظام الجراحة الروبوتية «Robotic Surgery»، لتكون أول مستشفى في مصر تطبق نظام الجراحات الروبوتية في مصر، وذلك بعد الانتهاء من كل التجهيزات والتحضيرات الخاصة بالعملية.

«عين شمس التخصصي» أول مستشفى في مصر يطبق نظام الجراحات الروبوتية في مصر

وأوضح مدير مستشفى عين شمس التخصصي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّه من المتوقع أن يتمّ إجراء نظام الجرحات الروبوتية في عملية استئصال مرارة لمريض، قائلاً: «بنجهز لإجراء عملية استئصال مرارة الأسبوع المقبل، ولم نحدد اليوم للوقوف على حالة المريض»، مؤكداً أنَّه تمّ الانتهاء من كل التجهيزات الخاصة بالعملية.

«الروبوت» يسهم في إجراء الجراحات الدقيقة بسهولة

وكان الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أكّد أنَّ المستشفيات الجامعية لجامعة عين شمس تسعى للتطوير وإدخال الآلية في المنظومة الصحية في مصر بما يعزز المرونة والدقة وكذلك التحكم خلال إجراء العمليات الجراحية، موضحاً أنَّ التكنولوجيا تسمح للجراح رؤية الواقع التي تجرى فيه الجراحة بشكل أفضل وذلك مقارنة بجميع التقنيات التقليدية، موضحاً أنَّ الجراحات الروبوتية تسهم في إجراء العمليات الجراحية بصورة دقيقة خاصة في الجراحات المعقدة.

الروبوت يضمن فقدان دم أقل مع سرعة الشفاء

وأضاف رئيس جامعة عين شمس، أنَّ إدخال تطبيق نظم الجراحة الروبوتية في المنظومة الصحة المصرية يتماشى مع الطفرة التي يشهدها القطاع الطبي المصري في السنوات الأخيرة، وكذلك تعزيز تنفيذ جميع خطط الدولة المصرية للتنمية المستدامة وبما يتماشي مع رؤية مصر 2030.

وعن مميزات الجراحة الروبوتية، أوضح رئيس جامعة عين شمس، إنَّ الاعتماد على النظم الجراحية الروبوتية في إجراء الجراحات بقيادة الطبيب الجراح، يزيد من كفاءة قدرة الجراح البشرية إلى ما لم يكن سابقًا، ليصبح بإمكان أي طبيب العمل بدقة قوية وشديدة تفوق دقة اليد البشرية من خلال النظام الجراحة الآلي، خاصة أن الرؤية ثلاثية الأبعاد لم تكن متوفرة في الجراحات السابقة وذلك بالأماكن الضيقة جدًا في جسم الإنسان، مثل جراحات الأورام الدقيقة.

وأشار إلى أنَّ الجراحة الروبوتية تتسهم في إجراء الجراحة طفيفة التوغل، ويبعد أي مضاعفات وعدوى الموقع الجراحية مع شعور بألم أقل وفقدان دم أقل، مع سرعة الشفاء حيث تكون الفتحات أصغر حجمًا.