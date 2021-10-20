جامعة عين شمس تدشن أول درجة دراسات عليا للطب بالصومال

ناقش قسم الرمد بكلية الطب جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور شريف علوان، رسائل الماچستير المقدمة من 9 طلاب، وذلك عبر تقنية الڤيديو كونفرانس، وقام بالإشراف على هذه الرسائل نخبة من أعضاء هيئة التدريس بقسم الرمد بكلية الطب، تحت رعاية الدكتورمحمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وإشراف الدكتورأيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب، وفي إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين جامعة عين شمس وجامعة الجزيرة في مقديشو بدولة الصومال.

جامعة عين شمس: تدريب الطلاب بمستشفيات جامعة عين شمس

جدير بالذكر أن هذه هي أول درجة دراسات عليا في الطب يتم إنشاؤها في دولة الصومال، حيث قامت جامعة عين شمس بالإشراف على تدريس المقررات، وتدريب الطلاب بمستشفيات جامعة عين شمس، وإنشاء الهيكل التنظيمي للتقييم والامتحان، وإلقاء المحاضرات عن بعد من خلال مستشفى عين شمس الإلكتروني.

وكان قسم الرمد بكلية الطب جامعة جامعة عين شمس، قد استقبل عددا من طلاب الدراسات العليا، حيث تم تدريبهم وفق أحدث التقنيات الطبية في مجال طب العيون.

وسيقوم وفد مكون من الدكتور شريف علوان والدكتور أيمن جعفر والدكتور تامر عمارة بالسفر إلى مقديشو خلال شهر نوفمبر المقبل لزيارة جامعة الجزيرة، والإشراف على تقييم الطلاب وأعمال الامتحان وإعلان النتيجة.

مخطط قيد الدفعة الثانية لدرجة ماجستير طب وجراحة العيون

كما سيتم وضع مخطط قيد الدفعة الثانية لدرجة ماچستير طب وجراحة العيون، بالإضافة إلى بحث مد آفاق التعاون للتخصصات طبية أخرى، ويعد هذا التعاون تتويجا للعلاقات المصرية الإفريقية والتعاون المشترك بين الدولتين باعتبار مصر قلب القارة الإفريقية.