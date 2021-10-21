جامعة عين شمس تكشف تفاصيل جديدة في واقعة إعلان طالبة لموعد انتحارها

كشف الدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب جامعة عين شمس، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية «الدمرداش»، حقيقة الرسالة المجهولة التي وجدها عمال النظافة مكتوبة على جدار أحد حمامات الطالبات بكلية الطب بالجامعة، والتي تحمل معاني الإقبال على الانتحار قريبا، قائلا: «بعد التقصي والتحري تجاه معرفة من قام بكتابة الرسالة على جدار حائط بحمام الطالبات، تبين أن التكهنات والاحتمالات تشير إلى طالبة تتعاطى أدوية ومهدئات نفسية، وتم التواصل مع رئيس قسم الطب النفسي والطبيب المعالج لها والمشرف الأكاديمي لمساعدتها حال التأكد من أنها من قامت بالواقعة»، مؤكدا على أن الكلية تقدم كل أنواع الدعم للطلاب.

طب عين شمس: لدينا مكتب دعم نفسي لمتابعة حالة الطلاب

وأضاف عميد كلية طب عين شمس في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الطالبة المشار إليها بفعل الواقعة تعالج من مرض نفسي وهي في الفرقة الرابعة، مضيفاً أن الكلية تواصلت مع والدة الطالبة لمتابعتها ومتابعة علاجها، مشيراً إلى أن الكلية تمتلك مكتب الدعم النفسي للطلاب لمساعدتهم في حل أي مشكلات أو عقبات تواجههم، خلال الدراسة سواء من قبل أعضاء هيئة التدريس أو غيرهم، والعمل على حلها ومواجهتها.

التعليم العالي: انتظام الدراسة بالجامعة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن

وأكد عميد كلية الطب جامعة عين شمس، على أن الدراسة انتظمت بمختلف كليات الجامعة منذ انطلاقها الأسبوع الماضي تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ومجلس جامعة عين شمس، موضحاً أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتشديد على ضرورة حصول جميع منتسبي الكلية على لقاح كورونا، منوهاً إلى أنه لم يتم رصد أي مشكلات منذ انطلاق أعمال الدراسة من الطلاب أو العاملين أو أعضاء هيئة التدريس، لافتا إلى أن هناك استعادادت لكل السيناريوهات في هذا الشأن.