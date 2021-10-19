رئيس جامعة عين شمس: لا يجب إحالة الطبيب للنيابة حال ارتكابه خطأ طبيا

أكد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أن هناك طلبا كبيرا في الغرب للأطباء المصريين لا سيما مع حالة النقص الكبيرة في الأطباء لديهم، مضيفا أن الطبيب المصري معروف سمعته في العالم.

الأطباء الموجودون في مصر غير موزعين بشكل مناسب

وأضاف «المتيني»، خلال لقاء تليفزيوني، أمس الاثنين، أنه يتم تخريج 10 آلاف طبيب في مصري سنويا، مضيفا أن الأطباء الموجودين في مصر غير موزعين بشكل مناسب.

ضرورة وضع سياسات استبقاء جاذبة للطبيب

وشدد رئيس جامعة عين شمس، على ضرورة وضع سياسيات استبقاء جاذبة للطبيب من خلال الرواتب والتدريب الطبي والشهادات العليا لتشجيع الأطباء للبقاء في مصر.

لا يجب إحالته إلى النيابة حال ارتكابه خطأ طبيا

ويرى المتيني أنه لا يجب إحالته إلى النيابة حال ارتكابه خطأ طبيا على غرار بلاد الغرب، موضحا أن الطبيب في الغرب لا يتم إحالته إلى النيابة إلا عندما يرتكب جريمة جنائية وليس خطأ طبيا.

الطبيب في أوروبا يتم التحقيق معه من قبل جهات مهنية

وتابع أن الطبيب الذي يقع في خطأ طبي في أوروبا وكندا على سبيل المثال يتم التحقيق معه من قبل جهات مهنية وهي التي تقرر ولا علاقة للنيابة بها.

«المتيني» يعلق على وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق بكورونا رغم تلقيه اللقاح

وحول وفاة كولن باول وزير الخارجية الأمريكي الأسبق متأثرا بإصابته بكورونا رغم حصوله على جرعتي اللقاح، قال رئيس جامعة عين شمس، إن لقاحات كورونا منذ الإعلان عنها لم تثبت أنها تقي بنسبة 100% من الإصابة بكورونا، مؤكدا أن اللقاحات رغم ذلك ما زالت الحل الوحيد للبشرية حاليا في مواجهة الوباء مع ارتداء الكمامة.

واقعة «السجود لكلب» خطأ سلوكي وليست جريمة

ولفت إلى أن واقعة إجبار طبيب لممرض على السجود لكلب بجامعة عين شمس، حادث مؤسف، ولا يمكن الدفاع عما حدث من الطبيب تجاه الممرض، ولا يمكن إطلاق لفظ جريمة على هذه الواقعة، وإنما هي خطأ سلوكي.