9 خدمات في مدينة السيارات العالمية.. بينها مراكز فحص وصيانة

تولي الحكومة المصرية اهتماما كبيرا لشروع إنشاء مدينة السيارات العالمية والتي اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الموقف التنفيذي لمدينة السيارات العالمية التي سيتم إنشاؤها، خلال الفترة المقبلة، والتي تقع على مساحة 57 فدانا، وتسع 4000 سيارة وبه 6 ساحات انتظار مساحتها 12.5 فدان، ويحتوي على شبكة طرق داخلية و10 بوابات دخول تحصيل رسوم، بالإضافة إلى أماكن للخدمات الحكومية، مثل الشهر العقاري لتسجيل عمليات البيع، وأفرع للبنوك، وشركات التمويل لتسهيل الائتمان، ومبنى للحماية المدنية والإسعاف، كما يوجد مبنى به معارض للسيارات الجديدة ومراكز للخدمة، وعدد من المطاعم ودورات المياة ومناطق عائلية.

وتضم مدينة السيارات العالمية، مجموعة متكاملة من الخدمات والتي سيتم إنشاؤها على طريق القاهرة العين السخنة، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز الجهود القائمة للانتهاء من إقامة المدينة بصورة متكاملة بحيث تضم كل الخدمات اللازمة، ويرصد التقرير التالي ما تشمله مدينة السيارات العالمية :

الخدمات المتكاملة التي تشملها مدينة السيارات العالمية

1- معارض وساحات للسيارات المستعملة والجديدة

2- مجموعة متكاملة من الخدمات عالية المستوى

3- مراكز الفحص والصيانة وقطع الغيار

4- عدد كبير من المحال التجارية

5- المباني الإدارية

6- تشمل مجموعة البنوك

7- مقرات للشهر العقاري

8- مراعاة تزويدها بالمرافق العامة والاستراحات والمطاعم والطرق العريضة

9- استيعاب التدفق المتوقع من الزوار والمترددين وتلبية كل احتياجاتهم، وذلك بوجود أماكن مخصصة لركن السيارات

الرئيس عبدالفتاح السيسي يناقش تطورات مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

وقد اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لعرض وتناول «متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية في جميع المحافظات، ومنها مدينة السيارات العالمية التي سيتم إنشاؤها قريبا».