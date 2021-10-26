السيسي يتابع عددا من مشروعات الهيئة الهندسية

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية".

حيث تم في هذا الإطار عرض الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً ما يتعلق بتصميمات قاعة مجلس النواب، فضلاً عن التصميمات الهندسية لمركز مصر الثقافي الإسلامي والمنشآت الملحقة به، بما فيها مبنى مسجد مصر وما يضمه من قاعات كقاعة دار القرآن الكريم, كما اطلع السيد الرئيس كذلك علي الموقف التنفيذي الخاص بالحي الدبلوماسي الذي يضم مقار السفارات والمنظمات الدولية المعتمدة بالقاهرة.

وعُرض خلال الاجتماع أيضاً الموقف التنفيذي لمدينة السيارات العالمية على طريق القاهرة العين السخنة، حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز الجهود القائمة للانتهاء من إقامة المدينة بصورة متكاملة بحيث تضم كافة الخدمات اللازمة.

كما تناول الاجتماع عرض الموقف الإنشائي لمدينة الجلالة، فضلاً عن متابعة مخطط إنشاء السوق التجاري بمنطقة الحي العاشر في مدينة نصر، بالإضافة إلى الدراسة الخاصة باستغلال الأراضي المحيطة بحي الأسمرات، وذلك في إطار تنمية وتطوير تلك المناطق والارتقاء بالخدمات المقدمة لقاطنيها.

وعُرض خلال الاجتماع أيضاً سير العمل بمجموعة شبكة الطرق والمحاور بشرق القاهرة، خاصةً تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق السويس، فضلاً عن جهود استغلال الأراضي على جانبي محور "جيهان السادات" في توفير مختلف الخدمات الأساسية للمركبات المترددة على المحور.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لتطوير طريق الضبعة بطول 260 كم، حيث أكد السيد الرئيس على تزويده بكافة الخدمات اللازمة على امتداد الطريق، بحيث يساهم كشريان رئيسي في خدمة المشروع القومي العملاق "الدلتا الجديدة" للإنتاج الزراعي.