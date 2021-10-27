أعراض غريبة قد تظهر على المتعافين من فيروس كورونا.. اكتئاب وإرهاق

مضاعفات وآثار جانبية تظهر على المتعافين من كورونا بعد الشفاء، إلا أنّ بعضها قد تظل موجودة على المتعافي بعد شهور من تجربة المرض، إذ يشعر الناجون بالإجهاد والأعراض التنفسية والعصبية وغيرها من الأعراض الغريبة والنادرة.

أعراض غريبة تظهر على المتعافين من كورونا

وحتى تطمئن على نفسك إن كنت من متعافي فيروس كورونا، فهذه الأعراض قد تظهر عليك وفقًا لتقرير نُشر على موقع «thehealthsite»:

- عدوى فطرية نادرة، تصيب المتعافين من كورونا، وتؤدي إلى تلف كبير في العظام لفجوات العمود الفقري لدى المريض، وجرى تحديدها ضمن الأعراض الناتجة عقب الشفاء من فيروس كورنا.

- نوع من الفطريات في تجاويف الفم للأشخاص غير المصابين بفيروس كورونا، وكذلك في الرئتين في حالات نادرة.

- بشكل نادر قد يعاني المتعافين من حالات العقم عند الرجال والنساء.

- استمرار فقدان حاستي الشم والتذوق

- الإعياء الشديد مع وجود بعض الألم في المفاصل والعضلات.

- قد تتأثر الكلى وقد يعاني المتعافي من حدوث ضيق في التنفس، وذلك بحسب تصريحات الدكتور أيمن ثروت، مدير وحدة الرعاية بمستشفى العزل بالعبور.

كما كشفت دراسة بحثية بجامعة أكسفورد عن أنّ هناك أعراض مهددة لحياة المتعافين من كورونا تعرف بظاهرة «كورونا الممتد» وتستمر مع المتعافين لمدة 6 أشهر، وتتمثل تلك الأعراض في التالي:

- حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي والتنفسي.

- الشعور بالألم في بعض مناطق الجسم والإرهاق

- الشعور بالاكتئاب والقلق.

انخفاض نسبة الذكاء وتساقط الشعر

ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة EClinicalMedicine فإنّ الأشخاص الذين أُصيبوا بفيروس كورونا وتعافوا، قد يحدث لديهم انخفاض في نسبة الذكاء، الذي يُضيف مخاوف جديدة على القائمة المتزايدة بشأن التأثير طويل الأمد لـ«كوفيد-19» على الجسم والدماغ.

وبحسب دراسة استقصائية نشرتها مؤسسة Survivor Corps المعنية بإجراء دراسات حول المتعافين من وباء فيروس كورونا، فإنّ هناك العديد من المتعافين قد أصيبوا بتساقط الشعر وخاصة النساء، بعد التعافي، إذ أظهرت الدراسة أنّ عدوى فيروس كورونا تؤدي إلى تساقط بصيلات الشعر وهو ما يستغرق شهورًا طويلة من أجل التعافي، الأمر الذي ينعكس على الحالة النفسية للمتعافين، لا سيما بين السيدات.