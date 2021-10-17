هل هناك أعراض طويلة الأمد تلاحق المتعافين من كورونا؟.. طبيب يجيب

قال الدكتور أيمن ثروت، مدير وحدة الرعاية بمستشفى العزل بالعبور، إن هناك بعض الأعراض طويلة الأمد التي يمكن أن تؤثر على صحة الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا خلال الفترة السابقة، مشيرًا إلى أنها يمكن أن تظهر بعض الأعراض خلال 6 أشهر من التعافي من الإصابة بفيروس كورونا.

هناك بعض الأعراض التي يمكن أن تظهر بعد الشفاء من كورونا

وأضاف ثروت، في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك بعض الأعراض طويلة الأمد التي تظهر بعد الشفاء من العدوى من فيروس كورونا ومنها بعض الحالات التي أكدتها العديد من الدراسات والأبحاث العلمية وتتمثل في« تسبب بعض حالات العقم عند الرجال والنساء، فقدان حاستي الشم والتذوق، الإعياء الشديد، وجود بعض الألم في المفاصل والعضلات، تأثير فيروس كورونا على الكلى وحدوث ضيق في التنفس».

ولفت ثروت، أن هناك أعراض أخرى مازالت قيد الدراسات التي يمكن أن تنتج عن الأعراض طويلة المدى من الإصابة بفيروس كورونا.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا

وأشار مدير وحدة الرعاية، إلى أن الوقاية من فيروس كورونا تتمثل في أخذ اللقاحات حتى لا تظهر أي أعراض طويلة المدى حتي لو حدثت إصابة بفيروس كورونا عقب أخذ اللقاح، بجانب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة وغسل اليدين وتحقيق التباعد الاجتماعي والجسدي بين الأشخاص.

وأوضح مدير وحدة الرعاية بمستشفى العزل بالعبور، أن هناك متلازمة فيروس كورونا التي يمكن أن تسبب بعض الأعراض الأخرى عقب الشفاء من الفيروس وتظهر بعد عدة أشهر.

اللقاحات تقلل من الأعراض المصاحبة عند الإصابة بفيروس كورونا

وأكد ثروت أن جميع اللقاحات التي توفرها وزارة الصحة والسكان آمنة ولا تدعو للقلق ونسبة فعاليتها عالية ضد فيروس كورونا، موضحًا أن اللقاحات لا تقي من الإصابة بنسبة 100% ولكنها تقلل من الإصابة بفيروس كورونا وتقلل من المضاعفات المصاحبة عند الإصابة بفيروس كورونا.