التفاصيل الكاملة لحادث طائرة مصر للطيران بالسعودية

تجري شركة مصر للطيران حاليا التحقيق في أسباب حادث طائرة مصر للطيران، الذي وقع أمس في رحلة الشركة رقم 2677 من طراز B737/800 والمتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار المدينة المنورة.

أبر المعلومات عن حادث طائرة مصر للطيران بالسعودية

- الحادث وقع أمس في رحلة الشركة رقم 2677 من طراز B737/800

- الطائرة أقلعت من مطار القاهرة الدولي كانت متوجهة من القاهرة إلى المدينة المنورة.

- الطائرة كانت تقل على متنها 109 ركاب.

- لم تقع خسائر في الأرواح.

- أثناء هبوط الطائرة حدث تسريب هواء إطاري الطائرة الأمامي.

- تم التعامل مع الموقف عن طريق قائد الرحلة، وقد تم الاتصال بغرفه العمليات الرئيسية بالقاهرة.

- على الفور تم توفير طائرة بديلة لعودة الركاب والطقم الطائر من مطار المدينة المنورة إلى مطار القاهرة الدولي.

- يجري حاليا التحقيق عن أسباب الواقعة.

مصر للطيران تبدأ تشغيل خط طيران جديد اليوم

في سياق آخر تبدأ شركة مصر للطيران، اليوم الأربعاء، في تشغيل خط طيران جديد، من مدينة شرم الشيخ إلى مدينة الأقصر، على أن يكون سعر تذكرة الطيران ذهاب وعودة شاملة الضرائب بسعر موحد 1800 جنيه، بعد أن تم الاتفاق على ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين وزيري السياحة والطيران منذ عدة أيام، لبحث الموضوعات التي تساهم في الترويج السياحي لمصر، كما تم الاتفاق بشكل مبدئي على أن يتم تسيير هذه الرحلة مرة واحدة أسبوعياً.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تشغيل هذا الخط منذ 25 ديسمبر 2015، وقد تم تشغيل هذا الخط بناءً على طلب القطاع السياحي الخاص والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وسوف يتم اختيار أفضل توقيتات لتشغيل هذه الرحلة بما يتفق مع البرامج السياحية للسائحين وبما يتيح لهم الفرصة للاستمتاع بزيارة المتاحف والأماكن الأثرية بمدينة الأقصر.