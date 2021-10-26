«مصر للطيران» توفر طائرة بديلة بعد حادث التسرب الهوائي بالسعودية

صرحت شركة مصر للطيران، بأن رحلة الشركة رقم 2677 من طراز B737/800، المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار المدينة المنورة، أمس الثلاثاء، وعلى متنها 109 راكبين، وأثناء هبوطها حدث تسرب هواء من إطاريها الأماميين.

التعامل مع الموقف وتوفير طائرة بديلة

وأضاف بيان للشركة، أنه تم التعامل مع الموقف، عن طريق قائد الرحلة، وتم الاتصال بغرفة العمليات الرئيسية بالقاهرة، وعلى الفور تم توفير طائرة بديلة لعودة الركاب والطقم الطائر من مطار المدينة المنورة إلى مطار القاهرة الدولي.

وجارِ التحقيق في أسباب الواقعة.