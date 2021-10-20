رئيس شركة مصر للطيران يتابع تنفيذ مشروع مبنى الخدمات الأرضية الجديد

أجرى الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، جولة تفقدية داخل مبنى مشروع الخدمات الأرضية الجديد، للوقوف على ما نُفذ من إنشاءات بالمبنى تمهيداً لافتتاحه.

وأكد «أبوالعينين»، أنه رغم الأزمات التي يمر بها قطاع الطيران بشكل عام، وشركة مصر للطيران بشكل خاص، بسبب جائحة كورونا، إلا أن الشركة الوطنية مستمرة في تنفيذ مشروعاتها الإنشائية والاستثمارية.

ورافق «أبوالعينين» في جولته كل من الطيار حسن منير، مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران، واللواء المهندس مجدي محمدين رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى للشركة، والمهندس مسعد موسى العضو المنتدب التنفيذي بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، وعدد من قيادات مصر للطيران.

مشروع مبنى الخدمات يبرز مكانة الشركة

وقال المهندس مسعد موسى، إن هذا المشروع من أهم مشروعات الشركة المطلوب تنفيذها لتحسين أداء العمل وإبراز مكانة مصر للطيران للخدمات الأرضية، لما يقوم به من توفير جميع أنشطة الخدمات الأرضية في مكان واحد متميز، تتوافر فيه الإمكانيات الفنية واللوجستية كافة.

وأشارت المهندسة رشا عزمي إلى أن الموقع يتكون من خمسة مبان، تخدم جميعها الأنشطة التابعة لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، لافتة إلى أن تصميم المشروع بالكامل والإشراف على تنفيذه كان من خلال مهندسي قطاع المشروعات.

وأضافت أن المدة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع هى 48 شهرا، مشيرة إلى توقف بعض الأعمال بسبب جائحة كورونا العالمية.

الالتزام بالجدول الزمني في تنفيذ أعمال المشروع

من جانبه، أكد المهندس أحمد القاضي، رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة لمصر للطيران، أن القطاع يقوم بالدور الاستشاري للمشروع الذي تم تنفيذه بالكامل، وفقاً لجدول زمني محدد تم الالتزام به على أكمل وجه، وسيتم افتتاح المشروع وتشغيله بشكل فعلي في أقرب فرصة.

وفي نهاية الجولة أعرب الطيار عمرو أبوالعينين عن سعادته لما تضمنه المبنى من تكنولوجيا عالية، وإمكانات على أعلى مستوى، والتي تساعد على أداء العمل المهني والفني، وإنجاز المهام المطلوبة في ظل بيئة عمل تتمتع بالتكنولوجيا المتطورة والسلامة والجودة.