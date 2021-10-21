«مصر للطيران» تنتهي من تقييم المخاطر بجميع أنشطة الشركة

انتهت الشركة القابضة لمصر للطيران، من تقييم مخاطر السلامة الذي قامت به بالتعاون مع شركة GHS الأمريكية، من خلال المراجعة التي تمت على جميع الأنشطة المرتبطة بالتشغيل وخدمة الطائرات التي تقوم بها الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها، خلال الفترة من 17 وحتى 20 أكتوبر الحالي، حيث تعد هذه الزيارة الثانية لفريق التقييم خلال هذا العام.

وهنأ الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، جميع العاملين بالشركة على اجتياز التقييم وتعاونهم المشرف مع فريق عمل التقييم، وقال إن جميع شركات مصر للطيران تمضي بخطي ثابتة نحو التطوير وتحرص على اتباع كافة المعايير والمقاييس الدولية في كل مجالات العمل رغم تحديات أزمة فيروس كورونا الذي نواجهه.

ثقة كبيرة في الشركة الوطنية لمصر للطيران

وأكد «أبوالعينين» أن اجتياز الشركة لهذا التقييم يعد ثقة كبيرة في الشركة الوطنية والعاملين بها، موضحا أنه يتم إجراء هذا التقييم نيابة عن المشاركين في برنامج تأمين مصر للطيران.

كما قدم الطيار محمد جلال، رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران، الشكر لفريق العمل الذي شارك فى تقييم المخاطر، مؤكدا أن مصر للطيران تواصل إثبات التزامها المستمر بالامتثال والتوافق مع إجراءات التشغيل القياسية من خلال أفضل الممارسات في مجال صناعة النقل الجوي.

سنايدر: فخور بفريق العمل المشارك في المراجعة

من جانبه أعرب جورج سنايدر، رئيس مجلس إدارة شركة GHS، عن سعادته بوجودة في بيته «مصر للطيران»، قائلا «إنني فخور بفريق العمل المشارك في المراجعة لتنفيذ جميع التوصيات الخاصة بالمراجعات السابقة بمستوى عالي من الشفافية وجودة الأداء، فمن منظور الأمن والسلامة وجد قطاع الطيران تحديات كبيرة خاصة في ظل أزمة وباء كورونا ونحن هنا GHS موجودين لتفعيل وتقدير المجهود الصادق الذي تقوم به مصر للطيران ولكي نمرر ثقتنا بكم وبأدائكم لدى شركات التأمين».

الوصول لأقل مستوى من المخاطر

جدير بالذكر أن هذا التقييم شمل تقييم نظام الإدارة بالشركة والعمليات المرتبطة بالطيران ونظام إدارة الجودة ونظام إدارة السلامة والبرنامج الأمني لشركة مصر للطيران وتحليل البيانات الخاصة بالطيران والرحلات وعمليات الخدمة الأرضية للطائرات وعمليات الشحن الجوي ونظام التدريب لجميع العاملين بكافة الأنشطة، وذلك من أجل ضمان أن تلك الأنظمة يتم تنفيذها من خلال نظام إداري متكامل للعمل على إدارة مخاطر التشغيل المحتملة وصولا إلى أقل مستوى من تلك المخاطر.