97 معاون نيابة «دفعة 2014» يؤدون اليمين القانونية الثلاثاء المقبل

يستعد عدد من معاوني النيابة الإدارية، من خريجي دفعة 2014، لأداء اليمين القانونية يوم الثلاثاء المقبل، بمقر وزارة العدل.

حلف اليمين القانونية لـ97 معاون نيابة

وقالت هيئة النيابة الإدارية، في بيان أصدرته اليوم، إنَّه بمناسبة صدور القرار الجمهوري رقم 498 لسنة 2021، بتعيين عدد 97 معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2014 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، فإنه تقرر أن تكون مراسم حلف اليمين القانونية لأعضاء وعضوات معاوني النيابة الإدارية الجدد يوم الثلاثاء المقبل.

يجب الالتزام بالزي الرسمي والموعد المحدد

وأضافت هيئة النيابة الإدارية، أنَّ حلف اليمين القانونية سوف يكون في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر وزارة العدل بميدان «لاظوغلي»، مشددة على ضرورة التزام معاوني النيابة الجدد من الرجال والسيدات بضرورة بالزي الرسمي المكون من بدلة سوداء وقميص أبيض، إضافة إلى الوشاح الخاص بالنيابة الإدارية في تمام الموعد المقرر.

وكانت النيابة الإدارية أعلنت في بيان صحفي أمس، أنه تقرر أيضاً حلف اليمين القانونية لعدد 359 معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2013 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، بمقر وزارة العدل بلاظوغلي في نفس اليوم الثلاثاء المقبل ولكن في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

وأكّدت هيئة النيابة الإدارية أنَّ تحديد الموعد جاء بمناسبة صدور القرار الجمهوري رقم 497 لسنة 2021، ونص على: «تعيين 359 معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، مع ضرورة الالتزام بالزي الرسمي بدلة سوداء وقميص أبيض والوشاح الخاص بالنيابة الإدارية».

وقبل أيام قليلة، وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عمر، على قبول طلبات خاصة بالسيدات على درجات رئيس محكمة أ، ودرجة رئيس محكمة ب، وكذلك درجة قاض بالمحاكم الابتدائية من الدرجات المناظرة بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، على أن يتم التقديم بشكل شخصي إلى مقر مجلس القضاء الأعلى من 6 نوفمير وحتى 15 نوفمبر على أن يكون تقديم الملف من 20 نوفمبر حتى 9 ديسمبر.