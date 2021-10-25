شروط قبول طلبات تعيين الإناث بالمحاكم وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة

بعد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية يوم 2 يونيو الماضي، والخروج بمجموعة من القرارات الهامة، جاء في مقدمتها ضرورة إدخال العنصر النسائي في بداية السلك القضائي، سواء في مجلس الدولة أو النيابة الإدارية، فتحت العديد من الهيئات القضائية المختلفة أبوابها للنساء مثل مجلس الدولة الذي عين 98 قاضية منذ أيام قلائل، لينضم إليه بعد ذلك مجلس القضاء الأعلى، معلنا قبول طلبات تعيين عدد من السيدات في القضاء على درجات مختلفة.

وتضمن الإعلان قبول طلبات السيدات على درجات رئيس محكمة «أ»، ودرجة رئيس محكمة «ب»، وكذلك درجة قاض بالمحاكم الابتدائية من الدرجات المناظرة بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة.

شروط التقديم

ووضع الإعلان مجموعة من الشروط للتقديم في تلك الوظائف، نستعرضها في النقاط التالية:

1) ألا يقل تقدير المتقدمة التراكمي في الليسانس عن تقدير جيد.

2) أن تشغل المتقدمة إحدى الوظائف التالية، رئيس نيابة من الفئة «أ» بهيئة النيابة الإدارية أو مستشار مساعد من الفئة «أ» بهيئة قضايا الدولة للتعيين في وظيف رئيس محكمة «أ» بالمحاكم الابتدائية.

3) أن تكون المتقدمة رئيس نيابة من الفئة «ب» بهيئة النيابة الإدارية أو مستشار مساعد من الفئة «ب» بهيئة قضايا الدولة للتعيين في وظيفة رئيس محكمة «ب» بالمحاكم الابتدائية ووكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة أو وظيفة نائب بهيئة قضايا الدولة للتعيين في وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية.

4) ألا يقل عمر المتقدمة عن 30 سنة، وألا يزيد على 40 عامًا.

5) ألا يكون قد وقع عليها جزاءات تأديبية وبجانب اجتياز المقابلة الشخصية أمام مجلس القضاء الأعلى.

موعد ومكان التقديم

- يجب على المتقدمة الحضور بشكل شخصي إلى مقر الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالي خلال الفترة من 6 نوفمبر المقبل حتى 15 نوفمبر لسحب الملف.

- تقديم الملف خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 9 ديسمبر المقبل مع تقديم المستندات.

المستندات المطلوبة

1) أصل شهادة التخرج مبينًا بها مجموع الدرجات بجانب بيان تدرج وظيفي من جهة العمل.

2) شهادة تفيد عدم توقيع أي عقوبات تأديبية.

3) قيد ميلاد مميكن.

4) قيد عائلي للوالد والجد لأب والجد لأم والزوج في حالة الزواج.

5) صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

6) 6 صور شخصية حديثة.

7) شهادة الحصول على درجات علمية أو اجتياز دورات تدريبية في مجال القانون أو اللغة أو الحاسب الآلي إن وجد.