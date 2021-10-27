حقيقة تطبيق السن الجديد لقيادة «الموتوسيكل» على السيارات والتوك توك

بعد الإعلان عن تعديل شروط ترخيص الموتوسيكل وتخفيض سن منح رخصة القيادة للدرجات البخارية من 18 إلى 16 سنة، والسماح بمنح رخصة قيادة دراجة بخارية لمن يبلغون 16 عامًا، أثيرت التساؤلات عن تطبيق تخفيض السن لمنح رخص القيادة لباقي أنواع المركبات خاصة مثل السيارات والتوك توك، بعد موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أمس، على تخفيض سن منح رخصة القيادة للدرجات النارية «الموتوسيكل» ضمن تعديلات فى قانون المرور الجديد.

السماح لحصول الطفل على رخصة القيادة

وأكّد النائب يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن التعديل التشريعي الخاص بالسماح لمن بلغوا 16 سنة بقيادة الموتوسيكل الهدف منه هو تحقيق الانضباط المروري، حيث تتضمن تعديلات قانون المرور السماح لحصول الطفل على رخصة القيادة، على أن يتمّ وضع لوحات معدنية لكل الدراجات البخارية ثم تشدد العقوبات.

وقال «الكدواني»، في تصريح لـ«الوطن»، إنَّ السماح النزول بالسن من 18 الى 16 سنة سيوجب إجراء تعديلات على قانون الطفل للمساح بمنح الترخيص لمن بلغ 16 عامًا وليس 18 عامًا فقط، مشيرًا إلى منح الترخيص سيكون له ضوابط بالسرعة ومن لهم الأحقية في القيادة وقواعد القيادة المرورية، مشيرًا إلى أنَّه سيتمّ تعديل قانون الطفل والذي يجرم منح رخصة قيادة لمن هم أقل من 18 عامًا، حتى يكون هناك تناغم قانوني بين السن المحدد في قانون المرور في ثوبه الجديد والسن المحدد في قانون الطفل.

هل تشمل تعديلات قانون المرور المركبات الأخرى؟

وأكّد أن التعديلات التي وافقت عليها الحكومة هي بداية لـ تقنين وضع التوك توك لأن كل المركبات تخضع لنظام المرور وسيتم تقنين وضع الـتوك توك، والمركبات المشابهة له، مثل «التروسيكل» أو ما يسمى المركبات ذات العجلات الثلاث، وسيتمشلها التعديلات نفسها.

وكشفت مصادر برلمانية لـ«الوطن»، أنَّ منح رخصة القيادة لمن هم في سن 16 سنة سيطبق على التوك توك أيضاً، لكن بعد الانتهاء من منظومة تقنينه، خاصة أنَّه يعمل في قيادة التوك توك عدد كبير من الاطفال في سن 16 سنه ومع تعديل المادة في قانون الطفل يمكن أن يطبق تخفيض السن على المركبات الأخرى.

تعديلات في قانون المرور لمصادرة التكتوك والتروسيكل بدون ترخيص

وأضافت المصادر، أنَّ هناك تعديلات حكومية مقترحة على قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 بمصادرة الدراجات النارية المركبات ذات الثلاث عجلات التروسيكل التوك توك حال سيرها دون ترخيص، وعدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات مدنية غير خاصة به مع ألزم القانون مالكي وحائزى مركبات الدراجات النارية والمركبات ذات العجلات الثلاث التوك توك غير المرخص بها التقدم لإدارات المرور المختصة لتقنين أوضاعها بالحصول على التراخيص اللازمة لتسيير أو قيادة تلك المركبات ذات العجلات الثلاث التى يلتزم مالكيها بوضع عصا بقفل أمان.

غرامة وحبس لمن يتأخر عن استخراج رخصة

ويمنح قانون المرور الجديد في التعديلات المقترحة فترة انتقالية هي 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من وزير الداخلية مد المدة المذكورة لمدة واحدة فقط لا تزيد على 3 أشهر.

وتفرض التعديلات المقترحة على القانون غرامة على كل من يتأخر فى إصدار التراخيص عن المدة المبينة فى المادة السابقة تتراوح ما بين 1500 و3 آلاف جنيه، كما يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر فى حالة السير دون حمل رخصة القيادة المقررة لهذه المركبات، وفي حالة وقوع حوادث خلال السير تصل العقوبة إلى الحبس لمدة عام.