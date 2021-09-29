برلماني: تقنين وضع «التوكتوك» في تعديلات قانون المرور الجديدة

كشف اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تفاصيل التعديل التشريعي الخاص بالسماح لمن بلغوا 16 عاما بقيادة الموتوسيكل، موضحا أن هدف هذا التشريع هو تحقيق الانضباط المروري، إذ ستجري مناقشته بالسماح لحصول الطفل على رخصة القيادة، على أن يجري وضع لوحات معدنية لكل الدراجات البخارية.

إجراء تعديلات على قانوني الطفل والمرور

وأضاف «كداوني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية رشا مجدي، على قناة «صدى البلد»، أنه سيتم إجراء تعديلات على قانون الطفل وقانون المرور أيضًا، على أن تجري مناقشة مشروع القانون مع بداية الانعقاد المقبل، موضحًا أن القانون ستجري مناقشته بعناية شديدة.

تقنين وضع «التوكتوك» في قانون المرور المعدل

وأشار عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب، إلى أن كل المركبات بأنواعها المختلفة خاضعة لنظام المرور الحديث الذي يجري استخدامه حاليًا، بالإضافة إلى أنه سيجري تقنين وضع «التوكتوك» والمركبات المشابهة له، مؤكدًا أن هذا القانون لاقى بعض التساؤلات من جانب الرأي العام، وسيخرج قانون قابل للتنفيذ للرأي العام.

ضوابط للسرعة ومن لهم حق القيادة في قانون المرور

وأوضح اللواء يحيى كدواني، أن الفترة الأخيرة تشهد تواجد عدد كبير من الأطفال من هم أقل من 18 عامًا يسيرون في الشوارع بالموتوسيكل، وهذا التشريع سيضبط الشارع، ويتيح لعدد أكبر بـقيادة الموتوسيكلات ولكن بشروط، وهذا القرار بداية لـتقنين وضع التوك توك، والمرور ستكون له ضوابط بالسرعة ومن لهم الأحقية في القيادة.

وأكد عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب، أن الطفل حاليا عندما يرتكب مشكلة بالموتوسيكل سيطبق عليه قانون الطفل، ولكن في الفترة المقبلة سيكون هناك قرار نهائي بهذا الأمر، فهذا القانون يُعد من القرارات المهمة التي تستهدف التيسير على المواطنين في حياتهم اليومية، بعد أن كان القانون ينص على أنه لا يجوز الترخيص واستخراج أي رخصة لمن هم دون 18 سنة.

الدولة على دراية بأحوال المواطنين

وأوضح أن النزول بهذه السن من قبل الحكومة يؤكد دراية الدولة بأحوال المواطنين، فهناك نسبة كبيرة من العاملين على هذه الدراجات مثل عمال الدليفري الذين يقومون بتوصيل الطلبات للمواطنين، وسنهم يكون صغيرا ولم يبلغوا 18 عاما، وسيكون مصدر اطمئنان لسائقي الدراجات النارية بعد استخراجهم الرخصة، والسير بها.