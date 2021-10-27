ضبط تاجر أسلحة وذخيرة بالمنيا وهارب من 10 أحكام في القاهرة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في الأسلحة والذخائر غير المرخصة، وملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة ديرمواس، بالاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

8 فرود خرطوش

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته «8 فرود خرطوش - هاتف محمول»، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

ضبط هارب من 10 أحكام بالقاهرة

وفي القاهرة، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو، من ضبط «مقاول - مقيم بمحافظة القاهرة» مطلوب التنفيذ عليه في 10 أحكام بإجمالي حبس 10 سنوات وغرامة مالية قدرها (2,500,000 مليون جنيه).

وبمواجهة المتهم بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.