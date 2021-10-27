حماية الشواطئ: البحر المتوسط سيرتفع نصف متر.. ويهدد مناطق بالدلتا

قال العربي القشاوي، رئيس إدارة التنفيذ والصيانة بهيئة حماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والري، إن جزءا كبيرا من دلتا نهر النيل معرضة للغرق بسبب ارتفاع سطح البحر المتوسط الذي تأثر بالتغيرات المناخية.

القشاوي: ارتفاع سطح البحر يهدد الكثير من الاستثمارات في ست بحيرات في شرق الدلتا

وأوضح خلال كلمته في الجلسة العامة باليوم الرابع لأسبوع القاهرة للمياه، أن التقديرات تشير إلى أن سطح البحر سوف يرتفع بفعل التغيرات المناخية إلى نصف متر خلال العقود المقبلة، وهو ما يتسبب في غرق مساحات واسعة من الأراضي المنخفضة في دلتا نهر النيل في عدد من المحافظات عن مترين وهي مساحات واسعة للغاية.

وأضاف أنه خلال العامين الماضيين شهدت السواحل المصرية ارتفاعا للأمواج بلغ 1.8 متر خلال النوات البحرية التي حدثت في فصل الشتاء، وقد دخلت مياه البحر إلى العديد من المناطق، كما أن ارتفاع سطح البحر يهدد الكثير من الاستثمارات في ست بحيرات في شرق الدلتا وهي استثمارات وطنية تقدر بالمليارات ويعتمد عليها الصيادون في كسب رزقهم.

مسؤول بحماية الشواطئ: إقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط

وأكد على أن وزارة الري تنفذ العديد من المشروعات لحماية الشواطئ المصرية لمواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التي فُقدت بفعل النحر وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر.

وأوضح أنه تم إطلاق مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا النيل وهو مشروع يهدف إلى إنشاء أنظمة حماية بطول 69 كم بالأراضي المنخفضة في سواحل دلتا نهر النيل بخمسة محافظات «بورسعيد - دمياط - الدقهلية - كفر الشيخ - البحيرة»، وإقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة.