عبدالعاطي: عرض تجارب المزارعين في الري الحديث بـ«أسبوع القاهرة للمياه»

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه يتم استخدام طرق الري الحديث في الكثير من المحافظات، مثل كفر الشيخ والمنوفية وغيرها، وستكون هناك جلسة للمزارعين في «أسبوع القاهرة للمياه»، وسيتم خلالها اختيار أفضل المزارعين الذين قاموا بتجارب الري الحديث ونجحوا فيها، وقاموا أيضًا بتعليم جيرانهم الفلاحين ونشروا التجربة بين جيرانهم، «إحنا جايبين فلاحين من تجارب من الواقع وهييجي يعرض تجربته قصاد الناس، إزاي استخدم الأسلوب الجديد وإزاي عمل إنتاج، ده له إقناع أكثر عند الناس».

هناك تكنولوجيا حديثة للغاية في مجال الزراعة منها «الري الذكي»

وأضاف «عبد العاطي»، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يُعرض على شاشة «Ten»، أنه حال تحدثه عن تجارب الري الحديث وكيفية تحسين الإنتاج وكيفية المساهمة في تحسين الدخل، لن يُقنع الفلاحين بسهولة مثلما يسمعون هذا الكلام من فلاح مثلهم، «الفلاحون هيحكوا تجربتهم في الري الحديث في أسبوع القاهرة للمياه وإحنا هنقعد نتعلم منه وبالفعل أنا بتعلم منهم»، مشددًا في الوقت ذاته أن هناك تكنولوجيا حديثة للغاية في مجال الزراعة منها «الري الذكي».

الري الذكي يقيس الرطوبة في الأرض

وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى أن الري الذكي يقيس الرطوبة في الأرض، كما أن هناك جهاز يكشف عن الأماكن المصابة بأمراض في الزرع ويُحدد نوع المقاومة الخاصة بها من أجل العلاج، وذلك متصل بالقمر الصناعي من أجل متابعة نمو المنتج، وما يحتاجه من تسميد ورعاية، وهذه الأجهزة موجودة في مصر، «لما أعلنا عنه فيه شركات مصرية عملت لـ30 ألف مزرعة في السعودية هذا السيستم، ونعمل على تنمية الموارد المائية»، إذ إن شعب مصر يزيد 2 مليون نسمة كل عام، ويجب زيادة مواردنا المائية.

هناك تكنولوجيا جديدة تعمل على استقطاب المياه من البخار في الجو

وتابع: «بحلول عام 2050 هيكون الشعب المصري زاد ييجي 60 مليون نسمة، هنجيب مدارس ومرافق منين؟ كل واحد في مجالة يفكر فيها، لكن على رأس المتطلبات هي المياه»، لذلك قررت الدولة أن التنمية على المدن الساحلية تعتمد على تحلية مياه البحر، كما أن هناك تكنولوجيا جديدة تعمل على استقطاب المياه من البخار في الجو، «دي مجرد دراسات تجريبية، ونجحت بس مش بالدرجة اللي إحنا نعتمد عليها، لكن لازم نتابعها كويس».