السيسي: ندعم تسوية وحل الخلافات والنزاعات في الشرق الأوسط بطرق سلمية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية علاقات التعاون والتنسيق المستمرة بين مصر ورومانيا في مختلف الأطر والمحافل الدولية والإقليمية، انطلاقا من المبادئ الثابتة والمشتركة بين البلدين، والقائمة على احترام القانون الدولي، وتطبيق مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتعظيم الاستفادة من ثروات المنطقة بما يخدم شعوب دولها ككل.

مصر تقدّر دور رومانيا

وشدد الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد حاليا مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس، على تقدير مصر لدور رومانيا المتوازن والبنّاء، سواء على المستوى الإقليمي في منطقة البلقان، أو باعتبارها عضوا في الاتحاد الأوروبي.

تبادل وجهات النظر ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية

وتابع الرئيس: «من جهة أخرى، أتاح اجتماعنا اليوم الفرصة لتبادل وجهات النظر ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية، خاصة في منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط، وفي هذا السياق، نجدد دعمنا لتسوية وحل كل الخلافات والنزاعات بالطرق السلمية، وعبر أطر سياسية وتفاوضية وفقا لأحكام وقواعد القانون الدولي».