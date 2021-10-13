رئيسة «القومي للمرأة» تهنيء ريم بسيوني بروايتها الجديدة

هنأت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الكاتبة الدكتورة ريم بسيوني، على صدور أحدث روايتها بعنوان «القطائع» في ثلاثية تاريخية جديدة، وتشتمل على ثلاث حكايات عن «ميسون، حلم أحمد، والعهد» عن دار نهضة مصر للنشر.

مايا مرسي: نفاذ الطبعة الأولى في 6 ساعات

وقالت «مرسي»: «مبرك لرفيقة الدرب والصديقة العزيزة ريم بسيوني على خروج القطائع ثلاثية ابن طولون، فخورة بك ونفاذ الطبعة الأولى في 6 ساعات مبرك كمان للصديقة الجميلة نشوى الحوفي ونهضة مصر، افرحي لأنك تستحقين الفرح يا ريم».

وحسب ما أعلنت دار نهضة مصر في بيانها عن الرواية: تأخذنا الدكتورة ريم بسيوني في رحلة عبر التاريخ المصري في زمن ابن طولون، لتروي عبر ثلاث روايات -منفصلة الشخصيات ومتصلة الأحداث- الأجواء المصرية في ذلك الوقت، وكيف تأثرت مصر بضعف الدولة العباسية وصراع الحكم فيها، وكيف عشق ابن طولون مصر قبل المجيء لها، ليحكمها رغم مؤامرات التخلص منه.

وعلى الرغم من الحضور الطاغي لشخصية ابن طولون في رواية القطائع، وتأثيره على الأحداث والشخصيات وعلاقته بهم، إلا أن الروائية ريم بسيوني كعادتها، نجحت في جعل التاريخ حاضرًا بظله لا بذاته، عبر ثلاث روايات مختلفة الأبطال، لتدرك التاريخ وتبحث عنه، وأنت تقرأ صراع ميسون وأنس لحماية حبهما، وزواج ابن طولون من أسماء المصرية التي عشقته، وعائشة المصرية ابنة ابن طولون وعبد الرحمن العربي.

ريم بسيوني، أستاذة اللغويات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حصلت على دكتوراه من جامعة «أكسفورد» ببريطانيا، لها عدة كتب ودراسات علمية، كما تمت ترجمة بعض أعمالها إلى لغات مختلفة.

حائزة على جائزة نجيب محفوظ للأدب عن روايتها «أولاد الناس» لعام 2020، من المجلس الأعلى للثقافة، من الكتب الأكثر مبيعًا منذ صدورها، والآن هي في طبعتها العاشرة.

ونشرت نهضة مصر، عدد من روايات الدكتورة ريم بسيوني، نذكر منها: «سبيل الغارق»، «أولاد الناس»، «مرشد سياحي»، «أشياء رائعة»، «الحب على الطريقة العربية»، «بائع الفستق» و«الدكتورة هناء».