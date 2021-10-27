5 آلاف جنيه زيادة في أسعار بعض سيارات مبادرة الإحلال

وافقت وزارة المالية على زيادة أسعار ثلاث شركات مصنعة للسيارات وهي نيسان والأمل جروب «التي تقدم سيارات بي واي دي ولادا»، والشركة المصرية البريطانية لتصنيع السيارات وكيل ميكروباصات زميكس، ضمن مبادرة إحلال السيارت للعمل بالغاز الطبيعي.

وقال أحمد عبدالرازق، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، إن تكلفة بعض السيارات العاملة بنظام الوقود المزدوج التي يتم تسليمها من خلال المبادرة ستشهد زيادة طفيفة، بعد أن وافقت وزارة المالية على طلبات الشركات الثلاثة.

قيمة الزيادة

وأضاف عبدالرازق، أن قيمة الزيادة على السيارت ستكون ما بين 3-5 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن شركة هيونداي تقدمت بطلب لرفع الأسعار، لكن لم تحصل على موافقة من وزارة.

أزمة سلاسل التوريد العالمية

وتابع عبدالرازق، أنه تأتي زيادة الأسعار على خلفية أزمة سلاسل التوريد العالمية المنهكة بشكل متزايد، والتي أدت إلى ارتفاع تكلفة الشحن، فضلا عن تأخير شحن الرقائق الإلكترونية ومكونات السيارات الأخرى، حسبما أخبرنا عبدالرازق.

رفع الأسعار بعد 6 أشهر

وتلزم المبادرة المصنعين بعدم رفع الأسعار إلا إذا مرت 6 أشهر على تاريخ آخر زيادة تم إقرارها، أو إذا وجدت الوزارة «سببا عادلا» للزيادة، كما تضع المبادرة حدا أقصى لزيادة الأسعار نسبته 10%.

وتستهدف مبادرة إحلال المركبات المتقادمة خلال 3 سنوات، إحلال 250 ألف سيارة، علما بأنه يوجد في مصر نحو 1.3 مليون سيارة مر على صنعها أكثر من 20 عاما.

وكان إطلاق مبادرة إحلال السيارات بداية العام الجاري، وتستهدف إحلال وتجديد السيارات التي مر على صناعتها 20 عاما، ويتم تنفيذ المبادرة من خلال شركات بالسوق المحلية فيما يخص السيارات الملاكي والتاكسي والميكروباص، وتحت إشراف عدد من الوزارات والهيئات منها وزارات «التجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدنية، وقطاع الأعمال، والمالية، والإنتاج الحربي».