السيسي: نحتفل بمرور 115 عاما على ذكرى تأسيس العلاقات مع رومانيا

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنظيره الروماني في مؤتمر صحفي جمعهما، قائلا: «إنه من دواع سروري أن أستقبل اليوم رئيس رومانيا في مصر خاصة إننا نحتفل هذا العام بمرور 115 عاما على ذكرى تأسيس العلاقات الثنائية بين مصر ورومانيا».

وأضاف السيسي: «أود أن أعرب عن اعتزازي بالعلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين، الدولة التي شرفت بزيارتها في عام 2019، في أول زيارة لرئيس مصري منذ 15 عاما بما يؤكد حرصنا على دفع وتطوير العلاقات سواء على المستوى الحكومي والرسمي أو على مستوى الشعبين اللذين تربطهما أواصر وثيقة تمتد على مدار العقود الماضية بما أثر بالإيجاب على المجتمعين المصري والروماني».