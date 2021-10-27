الرئيس الروماني: نتطلع لزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر

قال الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، إن زيارته لمصرتؤكد رغبته في تعزيز الحوار السياسي بين دولته والدولة المصرية، وإعادة التأكيد على الالتزام المتبادل بين البلدين، ليكون هناك فرصة تنويع في الاتصالات والمشاريع.

وأضاف الرئيس الروماني، خلال مؤتمر صحفي له مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هذه الشراكة التقليدية تتيح التطلع إلى المستقبل، لافتا أن هناك تعاونا اقتصاديا بين البلدين، مما يساعد على زيادة عدد المشاريع الاقتصادية بين الدولتين، كما أن هناك جهود متعاونة لزيادة الاستثمارات بين الدولتين.

وأوضح أن رومانيا تدعم عمليات الاستقرار وتعزيز المؤسسات والانتقال الديمقراطي في ليبيا والعراق، وهي منخرطة في جهود محاربة الإرهاب.

ولفت أن رومانيا تعلم ضرورة تطبيق إجراءات زيادة الثقة في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، لذلك تسعى إلى تهدئة الأجواء لاستئناف المفاوضات المباشرة من أجل تقدم حل الدولتين والاستجابة للتطلعات المشروعة للجانبين وضمان السلام الدولي في المنطقة.

وأكد على أن رومانيا تعتبر أنه من الأولوية إيجاد حل دائم للأزمة السورية التي تراكمت على مدى سنوات العصر الماضي، ونتج عنها تعرض الشعب السوري لأزمات كبيرة.

وأشار إلى أن ذلك ولد أزمة هجرة كبيرة أثرت بشكل سلبي على استقرار رفاهية الدول المستهدفة.