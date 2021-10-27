%37 زيادة بإيرادات تويتر بعد أزمة تعطل الـ«فيس بوك» عالميًا

أعلن موقع تويتر، اليوم الأربعاء، أن إيرادات الربع الثالث من العام الجاري بلغ قيمتها 1.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 37 % مقارنة بالعام الماضي، و بحسب شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية أشارت المنصة إلى أن عائدات الإعلانات بلغت 1.14 مليار دولار، بزيادة تقدر بنسبة 41% عن نتائج الربع الثالث للعام الماضي.

الإيرادات تزايدت رغم بعض الخسائر

وحدثت الزيادة في إيرادات تويتر رغم بعض الخسائر المتعلقة بتسوية دعوى قضائية، حيث أشار تقرير الشبكة الأمريكية إلى أن الموقع، سجل خسائر بلغت 537 مليون دولار خلال الربع الثالث هذا العام بعد تسوية دعوى رفعها مستثمرون في الموقع، قالوا أنه قد جرى تضليلهم بشأن التباطؤ في نمو المستخدمين، كما أن الدعوى التي تم رفعها عام 2016 تضمنت اتهامات بأن رئيس مجلس إدارة الموقع السابق، ديك كوستولو، لم يكشف عن حالة الشركة المالية بوضوح، بعدما تم بيع الأسهم الخاصة التي يملكها بموقع تويتر.

استغلال موقع تويتر للعطل العالمي بتطبيقات فيس بوك

ويأتي ذلك بعد أن استغل موقع تويتر، في اليوم الرابع من الشهر الجاري، حادث تعطل تطبيقات «الفيس بوك وانستجرام والواتس آب»، للحصول على أكبر عدد من المستخدمين لهم، حيث رحبت «تويتر» عبر صفحتها الرسمية بجميع مستخدمي تطبيقات «فيس بوك» برسالة نصت على: «مرحبا بالجميع».

وفي سياق متصل، تراجعت أسهم الفيس بوك بواقع 5.5% بعد حادث تعطل خدمات الموقع، بينما تراجعت أسهم منصة تويتر بحوالي 6%بعد تسجيل أعطال بمنصتها بعد دقائق من العطل العالمي لتطبيقات التواصل الاجتماعي.

جهود تويتر لزيادة الإيرادات

ويحاول موقع تويتر زيادة إيراداته، وفي هذا الإطار، كان قد أعلن عن استحواذه على تطبيق Sphere، وهو تطبيق دردشة جماعية تأسس في عام 2016، في محاولة لتعزيز خدمات الموقع للمستخدمين، بهدف جعل المحادثات أكثر تفاعليًا وتنظيمًا.