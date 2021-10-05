تفاصيل عطل فيسبوك وإنستجرام وواتساب.. ماذا يحدث في السوشيال ميديا؟

اشتكى مستخدمو شركة فيسبوك حول العالم من عدم قدرتهم على الوصول إلى مجموعة تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، بما في ذلك الشبكة الرئيسية وتطبيق مشاركة الصور إنستجرام وخدمة المراسلة واتساب، ورغم عودة عمل التطبيقات الآن إلا أن هناك بعض الخدمات ما زالت لا تعمل.

البنتاجون: بحث في إمكانية وجود تهديد أمني مرتبط بتوقف وسائل التواصل الاجتماعي

وفي رد فعل لها على الأزمة، قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»: «نبحث في إمكانية وجود تهديد أمني مرتبط بتوقف وسائل التواصل الاجتماعي».

وشمل التعطل الذي حدث أمس الإثنين خدمات الشركة على مستوى العالم ، إضافة إلى مواقع أمازون وجوجل.

وفي وقت لاحق، تحدثت بلاغات عن مشكلات تقنية في تطبيق سناب شات.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن شركة فيسبوك أرسلت فريقا إلى كاليفورنيا في محاولة لإعادة عمل الخوادم يدويا.

ورجح خبراء أن «خطأ تقنيا هو السبب المرجح لتعطل خدمات فيسبوك وواتساب وإنستجرام».

وصرح مسؤول في واتساب لـ NBC الأمريكية قائلا: «لا شيء يعمل في في المبنى سوى البريد الإلكتروني».

وأبلغ أكثر من 125 ألف مستخدم على فيسبوك عن مشكلات في الوصول إلى التطبيق في الساعة 11:54 صباحًا في نيويورك، وفقا لموقع «داون تراكر»، فيما أبلغ ما لا يقل عن 98000 شخص عن مشاكل مع إنستجرام، وقال حوالي 35000 شخص إن واتساب يواجه مشكلات.

وتضم شبكة تطبيقات فيسبوك أكثر من 2.7 مليار مستخدم يوميًا في المتوسط.

وأشار موقع «داون تراكر» إلى انقطاع خدمات شبكات التواصل الاجتماعي الثلاث (المملوكة جميعها لشركة فيسبوك) في مناطق مكتظة بالسكان بينها واشنطن وباريس ودبي.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن فيسبوك يستبعد الهجوم الإلكتروني وراء وقف خدماته مع واتساب وإنستجرام .

ولا تعد حالات الانقطاع أمرًا غير مألوف بالنسبة للتطبيقات، ولكن من النادر حدوث انقطاع في الكثير من التطبيقات المترابطة في أكبر شركة وسائط اجتماعية في العالم في نفس الوقت.

وتحاول الشركة دمج البنية التحتية التقنية الأساسية لـ Facebook وWhatsApp و Instagram لعدة سنوات.