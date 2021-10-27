ضبط عقاقير مخدرة غير مصرح بتداولها داخل صيدلية بالقاهرة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد والأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك صيدلية "هارب" - كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة، ببيع وترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية جرى استهداف الصيدلية المشار إليها، وأمكن ضبط عامل بالصيدلية -له معلومات جنائية- حال تواجده بالصيدلية، حيث جرى العثور على (كمية من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والأدوية المهربة وغير المسجلة وممنوع تداولها ولا يصرح ببيعها– مبلغ مالي – هاتف محمول).

وبمواجهته أقر بإدارته للصيدلية وحيازته للمضبوطات بقصد بيعها للمواطنين دون تذكرة طبية لصرفها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .