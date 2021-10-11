أخبار المنوفية اليوم.. مصرع طالب وطالبة والعثور على جثة سيدة حامل

شهدت محافظة المنوفية، عددًا من الأحداث المهمة خلال الساعات الماضية، والتي كان من بينها مصرع طالبة في مركز أشمون صعقًا بالكهرباء، ومصرع طالب غرقًا في بحر شبين، كما عثر الأهالي في قرية بأشمون على جثة سيده في ظروف غامضة، كما شهدت المحافظة ارتفاع عدد المواطنين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا إلى 600 ألف مواطن.

مصرع طالبة صعقًا بالكهرباء في أشمون بمحافظة المنوفية

شيع أهالي قرية شوشاي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، جثة طالبة لقيت مصرعها إثر لمسها عمود إنارة في الشارع، حيث جرى إخطار قسم الشرطة، ونقل الطالبة إلى المستشفى لمحاولة إنقاذها؛ ولكنها توفيت، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بدفن الجثة بعد سؤال أسرتها عن أسباب الوفاة.

مصرع طالب غرقا في بحر شبين الكوم

مصرع طالب غرقًا في بحر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ولقي طالب مصرعه غرقًا في بحر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أثناء الاستحمام، وتمكن عدد من الأهالي استخارج الجثة، وسط حالة من الحزن الشديد بين المتواجدين، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وجرى تحرير محضر بها، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الوفاة.

العثور على جثة سيدة حامل.. والنيابة تحقق في أسباب الوفاة

عثر أهالي قرية بأشمون على جثة سيدة في العقد الثالث من عمرها، وعلى الفور انتقلت مباحث أشمون إلى مكان الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة، وأمرت النيابة عرض الجثة على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد عبد الله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بالعثور على جثة سيدة حامل، وتبين وجود بعد الكدمات على رقبتها، وجرى تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثمان إلى المستشفى ووضعه تحت تصرف النيابة العامة.