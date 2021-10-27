إحباط دخول 1.5 مليون قرص مخدر على متن حاوية بميناء شرق بورسعيد

تواصل أجهزة وزارة الداخلية مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تهريب المواد والأقراص المخدرة، والعمل على ضبط القائمين على عمليات جلبها وتهريبها للبلاد.

وتوصلت معلومات أجهزة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، قيام إحدى شركات الاستيراد الكائن مقرها بإحدى الدول، باستيراد حاوية مشمولها (أدوية) واردة من دولة أجنبية إلى الدولة الكائن بها مقر الشركة بنظام "الترانزيت المباشر" عبر ميناء شرق بورسعيد، واحتوائها على عقاقير مخدرة بقصد تهريبها مرة أخرى للبلاد عقب وصولها للدولة المشار إليها عبر الدروب غير الشرعية، وذلك للتمويه عن نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة (أمنية – جمركية) لفحص مشمول الحاوية في حضور (مندوب التوكيل الملاحي)، وأسفرت أعمالها عن ضبط 120 كرتونة بإجمالي 1,680,000 قرص من عقار التامول المخدر، بالإضافة إلى المشمول الأصلي «الأدوية».

بسؤال مندوب التوكل الملاحي أقر بصحة واقعة الضبط، وأضاف أن دور التوكيل الملاحي يقتصر على نقل البضائع من ميناء التحميل إلى ميناء الوصول دون أن يعلم عما تحتويه الحاوية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.