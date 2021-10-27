شيماء حلاوة تتقدم باقتراح لاستخراج جوازات سفر المصريين بالخارج في أسرع وقت

تقدمت النائبة شيماء حلاوة، عضو لجنة العلاقات الخارجية عن حزب مستقبل وطن، باقتراح برغبة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، وموجه للحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن استحداث خدمة مميزة بالقنصليات والسفارات المصرية بالخارج لاستخراج جوازات السفر والمستندات الرسمية في وقت أسرع.

استخراج جوازات السفر في وقت أسرع

وأكدت حلاوة، على أن هذا المقترح يأتي بناء على رغبة البعض من العاملين بالخارج ممن يحتاجون في بعض الأوقات إلى استخراج هذه المستندات بصورة عاجلة.

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أنه من التوقع أن يستفيد من هذه الخدمة الكثير من المصريين العاملين بالخارج نظير رسم إضافي بالذات في قنصليات وسفارات مصر في العواصم الخليجية، والتي تحظى بكثافة نسبية عالية للجاليات المصرية.

يعتبر التمتع بالجنسية المصرية هو الأساس لاستخراج جوازات سفر مصرية، وعلى ذلك فإن القنصلية لا تقوم باستخراج جوازات سفر لمن لم يحملوا جوازات سفر مصرية من قبل إلا بعد التأكد من أنهم يحملون الجنسية المصرية، وذلك عن طريق شهادة الميلاد المصرية «رقم قومي» والمثبت فيها أن جنسية الأب مصري أو إذا كان سبق إضافة الأبناء على جواز سفر الأب المصري أو على جواز سفر الأم المصرية ثم يتم فصلهم لإصدار جوازات سفر مستقلة لهم.

ويجب الحفاظ على جوازات وعدم التفريط فيها، والتعامل بها بكل حرص وعناية، وفي حالة فقدها فيجب سرعة التوجه لأقرب قسم شرطة وتحرير محضر بذلك، والحصول على نسخة من المحضر، خشية إساءة استخدام من يقع في يده.

المستندات اللازمة للحصول على استخراج جواز سفر بدل فاقد

ـ صورة محضر الشرطة الخاص بفقد جواز السفر.

ـ صورة جواز السفر المفقود إذا كانت متوفرة.

ـ تحرير محضر بالقسم القنصلي مع صاحب الشأن للتعرف على ظروف فقد الجواز ومدى احتمال سرقته والبيانات الأساسية للجواز المفقود وأي بيانات أو معلومات إضافية أخرى ويوقع صاحب الجواز على هذا المحضر ويرفق بالمستندات.

«نموذج المحضر ـ أي مستند مصري متوفرا يساعد على إثبات الشخصية مثل (شهادة الميلاد ـ بطاقة الرقم القومي ـ شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها - الشهادات الدراسية الصادرة من جمهورية مصر العربية - وثيقة الزواج ـ رخصة قيادة)».

ـ علاوة على باقي المستندات والإجراءات اللازمة الباقية المذكورة بعاليه عند استخراج جواز سفر بدل منتهي.