صبا مبارك تعود لتصوير مسلسلها الجديد «عبور 6» بعد إجازة الجونة

عادت الفنانة صبا مبارك لتصوير مسلسلها الجديد «عنبر 6»، في بيروت، بعد قضاء إجازاتها الصيفية بالجونة، على أن يعرض خلال الفترة المقبلة.

ونشرت صبا مبارك، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «رجعت للشغل في بيروت.. عنبر 6».

أبطال مسلسل عنبر 6

مسلسل «عنبر 6» من بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، وإخراج محمد حكشي.

وبجانب «عنبر 6»، تواصل الفنانة الأردنية تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد «ليلة السقوط»، من تأليف مجدي صابر، وإخراج ناجي طعمة، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم، منهم طارق لطفي وصبا مبارك وباسم ياخور وكنده حنا.

معلومات عن الفنانة صبا مبارك

قدمت الفنانة صبا مبارك عددًا من الأعمال المهمة، من بينها مسلسلات «بلقيس، موجة حارة، العهد، الكلام المباح وحكايات بنات بأجزائه الثلاثة»، وفيلمي «بنتين من مصر، ومملكة النمل»، كما تمتلك مسيرة ثرية في السينما والمسرح عبر دول العالم العربي.

والتحقت صبا مبارك بكلية الفنون الجميلة، في جامعة اليرموك، ثم تحولت إلى دراسة المسرح والإخراج.

وكانت انطلاقتها من خلال المسلسل الاجتماعي الأردني «قمر وسحر»، لتفرض موهبتها على الساحة العربية، وتشارك في بطولة عدد من الأعمال المهمة.

جوائز لـ صبا مبارك خلال مشوارها الفني

وعبر مسيرتها، فازت صبا مبارك بالعديد من الجوائز على المستوى العربي والدولي، منها «تايكي» لأفضل ممثلة أردنية وعربية، وأفضل ممثلة في مهرجان الشرق الأوسط بإيطاليا.

وتعمل صبا مبارك في الإنتاج الفني أيضا، ففي عام 2011 أطلقت شركة الإنتاج الأردنية Pan East Media.