محافظ الشرقية يتفقد مصنع إنتاج اللقاحات البيطرية بالصالحية الجديدة

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحدى المصانع العاملة في مجال إنتاج وتصنيع اللقاحات البيطرية بمدينة الصالحية الجديدة، بحضور المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، والدكتور مجدي السيد، رئيس مجلس إدارة المصنع.

وأكد محافظ الشرقية أن زيارته تأتي للإطلاع على خطة التطوير الجاري تنفيذها بالمصنع بالتوسع في الأعمال الإنشائية وخطوط الإنتاج وإضافة مصانع جديدة لإنتاج اللقاحات البشرية والصناعات الدوائية، وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع رجال الأعمال وجذب المستثمرين، وتعظيم الصناعة المصرية والتقليل من الاعتماد على الاستيراد، وتهيئة المناخ الجاذب لمزيد من الاستثمارات، ولتوفير فرص عمل للشباب الجاد الراغب في حياة كريمة.

إنشاء توسعات جديدة للمصنع

واستمع المحافظ ومرافقوه إلى عرض توضيحي من الدكتور مجدي السيد، رئيس مجلس إدارة المصنع، عن نشأة المصنع واستثماراته في السوق المصري، مشيراً إلى أنه تم إنشاء المصنع عام 2006 بشراكة مصرية عربية أمريكية، عندما واجهت مصر تحديات وبائية في قطاعي الدواجن والماشية بانتشار فيروس إنفلونزا الطيور والحمى القلاعية.

ويضم المصنع 370 موظفا من أمهر الكفاءات لإنتاج وتصنيع لقاحات بجودة عالمية لصحة أفضل للحيوان، مشيراً إلى أنه جاري حالياً إنشاء توسعات جديدة للمصنع وإنشاء مصنعين آخرين لإنتاج وتصنيع اللقاحات البشرية والصناعات الدوائية للارتقاء بمنظومة صناعة اللقاحات البشرية والبيطرية في مصر وتحسين مستوى الاقتصاد.

شهادة الجودة الأوروبية

وأضاف رئيس مجلس إدارة المصنع، أن المصنع حاصل على شهادة الأيزو وشهادة الجودة الأوروبية، وهو أول مصنع خاص في مصر والشرق الوسط لإنتاج وتصنيع اللقاحات البيطرية، ويقوم بالتعاون مع المعامل البحثية داخل وخارج مصر لتطوير وسائل التصنيع عام بعد عام، حيث يقوم بإنتاج 55 لقاح متداول في مصر ومثبت كفاءاته بالتجارب العلمية والبحثية، وجاري العمل على زيادتهم إلى 70 لقاحا والتصدير لأكثر من 17 دولة، لافتاً إلى أن سر نجاح المصنع هو توجيه أكثر من 6.5% من عائداته لقطاع البحوث والتطوير للتوسع في إنتاج اللقاحات لمواجهة التطورات التكنولوجية الهائلة.

وقدم رئيس مجلس إدارة المصنع، الشكر لمحافظ الشرقية، لزيارته التفقدية لمقر المصنع بمدينة الصالحية الجديدة، والذي يعد أول المصانع في مصر والشرق الأوسط لإنتاج وتصنيع اللقاحات البيطرية، كما أهداه درعاً تذكارياً تقديراً لجهوده في تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، وتشجيعهم على إقامة مشروعات تساعد في دعم الصناعة المصرية، وتحسين مستوى الاقتصاد المصري.

دعم الصناعة وتشجيع المستثمرين

وأكد محافظ الشرقية أنه سيواصل زياراته التفقدية للشركات والمصانع المقامة على أرض المحافظة، لدعم الصناعة وتشجيعا للمستثمرين، لافتاً إلى أن الاستثمار يمثل حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتباره أحد العوامل الرئيسية لتحسين مستوى الاقتصاد.