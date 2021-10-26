محافظ الشرقية يُشدد على سرعة تطعيم الموظفين باللقاح

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة أعمال اللجان المشكلة للمرور على كافة المديريات والمنشآت الحكومية والخاصة والهيئات والشركات والبنوك والمحال العامة والمواقف والأسواق للتأكد من حصول أصحابها والعاملين بها على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، أو تقديم شهادة تحليل للفيروس (PCR) كل 3 أيام قبل الانتظام في العمل، والتأكد من حظر التواجد بهذه الأماكن أو أي تجمعات دون الحصول على التطعيم.

اجتماع المجلس التنفيذي

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الشرقية اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز، نائبي المحافظ، واللواء محمد أبو شقة، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، وسعد الفرماوي، السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، والعميد أسامة غريب، مدير إدارة مرور الشرقية، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

الدولة تولي اهتماماً بصحة المواطنين

وأوضح محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة المواطنين، وتسعى جاهدةً إلى تقديم اللقاحات على مستوى الجمهورية، وكذا افتتاح المزيد من مراكز تقديم اللقاحات في جميع المحافظات، وذلك لمجابهة الفيروس والحد من انتشاره والتغلب عليه، لافتاً إلى أنه تقرر عدم دخول المواطنين غير المطعمين للمنشآت الحكومية بدءاً من أول ديسمبر 2021 طبقاً لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.

تفعيل دور الرائدات الريفيات

وخلال الاجتماع، أكد محافظ الشرقية على ضرورة تفعيل دور الرائدات الريفيات التابعات لمديرية التضامن الاجتماعي، وكذا المجلس القومي للمرأة، في تنظيم حملات بالتعاون مع مديرية الصحة، لتجوب القرى والعزب، لتوعية وتشجيع المواطنين على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

حملة «معاً نطمئن.. سجل الآن»

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، إلى أن حملة «معاً نطمئن.. سجل الآن» تسير بخطوات متسارعة نحو تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، لافتاً إلى أنه يتم تقديم 45 ألف جرعة لقاح يومياً، ما بين 25 ألف جرعة أولى و20 ألف جرعة ثانية، بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة من خلال الفرق الثابتة والمتحركة.

بحث الاستعدادات لموسم الأمطار

كما أكد محافظ الشرقية، خلال الاجتماع، على ضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال فصل الشتاء، والتعامل مع التقلبات الجوية وهطول الأمطار المحتملة، من خلال إجراء أعمال الصيانة اللازمة لصفايات الأمطار ورفع الأتربة منها، وكذلك بالوعات الصرف الصحي ومطابق غرف الصرف بالشوارع الرئيسية والجانبية، خاصةً الأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار، كالأنفاق ومنازل ومطالع الكباري، حتى لا تتسبب في إعاقة حركة السيارات والمواطنين.

إجراء الصيانه للأعمدة

كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية، بسرعة الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الكهرباء وتغطية المكشوف منها، واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى معزولة، تفادياً لحوادث الصعق بالكهرباء، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تقاعس أو إهمال في الحفاظ على أرواح المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

ووجه محافظ الشرقية رئيس هيئة السكك الحديدية بالمحافظة، بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، لغلق كافة المعابر غير القانونية على شريط السكة الحديد، نظراً لما تمثله تلك المعابر من خطورة بالغة على أرواح المواطنين، ولضمان إنتظام حركة سير القطارات بالشرقية.

متابعة أعمال النوبتجية المسائية بالوحدات المحلية

كما أمر الدكتور ممدوح غراب بمتابعة أعمال النوبتجية المسائية بالوحدات المحلية القروية، والتأكد من تواجد العاملين المكلفين بالعمل خلال الفترة الليلية وخلال الإجازات والعطلات الرسمية، وذلك لتلقي شكاوى واستغاثات المواطنين، ورصد أي حالات بالتعدي بالبناء المخالف على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة، واتخاذ اللازم قانوناً حيال غير الملتزمين.