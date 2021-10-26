القوى العاملة: تعيين 7248 شابا بينهم 14 من ذوي القدرات في الشرقية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية، عيّنت 7248 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 14 من ذوي القدرات من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتوفير 1222 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة، واستخراج 2793 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة.

التفتيش على 405 منشآت

وأشار مدحت الغمراوى مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر سبتمبر الماضي بحسب بيان، إلى أنّ المديرية انتهت في مجال السلامة والصحة المهنية، من التفتيش على 405 منشآت للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر عن تحرير 321 محضر سلامة و108 حالات غلق إداري.

صرف 25 منحة مولود

أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، صرفت المديرية 25 منحة مولود، و7 منح زواج، و5 منح وفاة أحد الأقارب، ورعاية صحية لـ4 عمال من المسجلين، ليصل إجمالي ما تم صرفه لهذه الفئة 99 ألف جنيه.

وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 937 منشأة، وأسفر عن تحرير 259 محضرا، فضلا عن التفتيش على 301 منشأة يعمل بها أطفال، وأسفر عن تحرير 4 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأضاف الغمراوي أنّه في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، انتهت المديرية من مراجعة واعتماد 35 عقد عمل بالخارج، ومراجعة 196 تفويض ووكالة لشركات بها 272 فرصة عمل.

وأشار مدير المديرية إلى استلام طلب ترخيص عمل للأجانب من العاملين في نطاق المحافظة، واستخراج 4 تراخيص عمل جديد، وتجديد 3 أخرى بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طبقا لأحكام القانون.