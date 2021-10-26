سيدة تتهم جيرانها بالتعدي عليها بالضرب في الشرقية

اتهمت سيدة جيرانها بمدينة القرين في محافظة الشرقية، بالتعدي عليها بالضرب وإصابتها، لتصديها لهم بسبب التحرش اللفظي كونها مطلقة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليهم وعرضهم على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

إخطار لمديرية أمن الشرقية

وكان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بورود بلاغا لقسم شرطة القرين من «آيه.ف»، 26 عامًا، مقيمة بدائرة القسم، تتهم «إبراهيم.أ»، عاطل، «محمد.أ»، ميكانيكي، بالتحرش اللفظي بها لكونها سيدة مطلقة، ونشبت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة وتم التعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها بكدمات متفرقة في الجسم.

الأمن يضبط المتهمين

على الفور، انتقل ضباط مباحث قسم شرطة القرين لمكان الواقعة، وألقي القبض على المتهمين، واعترفوا بارتكابهم الواقعة، فيما تم استدعاء المجني عليها، وعرضهم جميعًا على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3242 جنح قسم القرين، وأثناء عرض طرفي المشاجرة على النيابة العامة، تدخلت أسر الطرفين، وتم التصالح أمام النيابة العامة وتحرير محضرا بعدم التعرض والاعتذار لها، على أن يتم الإعداد لجلسة عرفية يتدخل فيها عقلاء القرية والصلح بين الطرفين.

سيدة تطالب بحمايتها من جيرانها بعد ضربها

وكانت المجني عليها، تداولت منشورًا على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اشتكت فيه من بطش جيرانها بها والتحرش اللفظي بها كونها مطلقة، واتهمتهم بالتعدي عليها بالضرب وتم تداول المنشور على نطاق واسع، وألقت الشرطة القبض عليهم وقدمتهم للنيابة العامة.