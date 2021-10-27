افتتاح ملعب خماسي ومبنى إداري بتكلفة 700 ألف جنيه في كفر الشيخ

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، الملعب الخماسي بمركز شباب زهران بتكلفة 500 ألف جنيه، كما افتتح المبنى الإداري لمركز شباب سيدي غازي بتكلفة 200 ألف جنيه.

جاء ذلك بحضور المهندس باسم حجازي، عضو مجلس النواب، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعلي سلامة، رئيس مدينة سيدي غازي، وعبد المنعم الكناني، وكيل مديرية الشباب والرياضة، ورضا عبدالله، رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من الأجهزة الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

الاهتمام بقطاع الشباب وتوسيع قاعدتي الممارسة والمنافسة

ومن جانبه، أكد المحافظ، على اهتمام الدولة بالخطة الاستراتيجية بقطاع الشباب والرياضة لتحسين جودة الخدمات ودعم وتوسيع قاعدتي الممارسة والمنافسة الرياضية وتوفير بيئة رياضية لجميع فئات أفراد المجتمع، مشيرًا إلى توفير سبل الدعم والرعاية للرياضين من أبناء المحافظة لأنهم هم أمل الغد وثروة مصر التي يجب علينا استثمارها.

افتتاح ملعبين بسخا وسيدي غازي

كما افتتح المحافظ صباح اليوم الأربعاء الملعب القانونى بمركز شباب الرملة، بسيدى غازى، بتكلفة 200 ألف جنيه، بينما افتتح في وقت سابق، الملعب الخماسي «نجيل صناعي» بنادي سخا الرياضي، وذلك بتكلفة 500 ألف جنيه، على مساحة 8 أفدنة، ليضم حمام سباحة وكافيتريا عامة وصالة لياقة بدنية بها أحدث الأجهزة، وملعب نجيل صناعي آخر بنظام BOT، أقيم بالمشاركة المجتمعية.

يضم الملعب الرئيسي القانوني بالنجيل الطبيعي، ومدرجات الملعب الرئيسي التي افتتحت العام الماضي.

يشار إلى أن نادي سخا يلعب في دوري الدرجة الثالثة.