محافظ كفر الشيخ يفتتح «ملعب قانوني» في مركز شباب الرملة بـ200 ألف جنيه

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، الملعب القانونى بمركز شباب الرملة، بسيدى غازى، بتكلفة 200 ألف جنيه.

جاء ذلك بحضور المهندس باسم حجازي عضو مجلس النواب، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعبدالمنعم الكناني، وكيل مديرية الشباب والرياضة، ورضا عبدالله، رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من الأجهزة الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

المحافظ يؤكد اهتمام الدولة بالرياضة

ومن جانبه أكد المحافظ، اهتمام الدولة بالخطة الاستراتيجية بقطاع الشباب والرياضة لتحسين جودة الخدمات ودعم وتوسيع قاعدتي الممارسة والمنافسة الرياضية وتوفير بيئة رياضية لجميع فئات أفراد المجتمع، في محافظة كفر الشيخ، مشيراً إلى توفير سبل الدعم والرعاية للرياضين من أبناء المحافظة لأنهم هم أمل الغد وثروة مصر التي يجب علينا استثمارها.

وفي وقت سابق، افتتح نور الدين، الملعب الخماسي «نجيل صناعي» بنادي سخا الرياضي، وذلك بتكلفة 500 ألف جنيه، وذلك على مساحة 8 أفدنة، ليضم حمام سباحة وكافيتريا عامة وصالة لياقة بدنية بها أحدث الأجهزة، وملعب نجيل صناعي آخر بنظام BOT، أقيم بالمشاركة المجتمعية، بجانب الملعب الرئيسي القانوني بالنجيل الطبيعي، ومدرجات الملعب الرئيسي التي افتتحت العام الماضي، ويلعب نادي سخا في الدرجة الثالثة، ويضم مجموعة من اللاعبين المتميزين.