 محافظ كفر الشيخ يفتتح ملعبا خماسيا بنادي سخا الرياضي

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، الملعب الخماسي «نجيل صناعي» بنادي سخا الرياضي، وذلك بتكلفة 500 ألف جنيه.

جاء ذلك بحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعبدالمنعم الكناني، وكيل مديرية الشباب والرياضة، ورضا عبدالله، رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من الأجهزة الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وأهالي حي سخا.

نادي سخا مساحته 8 أفدنة ويضم صالة لياقة بدنية

ويقع نادي سخا الرياضي على مساحة 8 أفدنة ويضم حمام سباحة وكافيتريا عامة وصالة لياقة بدنية تضم أحدث الأجهزة، و ملعب نجيل صناعي آخر بنظام BOT، تم إقامته بالمشاركة المجتمعية، بجانب الملعب الرئيسي القانوني بالنجيل الطبيعي ،ومدرجات الملعب الرئيسي التي تم افتتاحها العام الماضي، ويلعب نادي سخا في الدرجة الثالثة، ويضم مجموعة من اللاعبين المتميزين

وكانت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، دشنت سلسلة من المعسكرات التدريبية لدرء المخاطر والكوارث لعشائر الجوالة بمراكز الشباب، لتدريبهم على مواجهة المخاطر والكوارث التي قد يتعرضون لها، سواء كانوا بالمدارس أو المنازل، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات المحافظ اللواء جمال نورالدين، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل الوزارة المذكورة، وعبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب.

جاء ذلك في إطار التعريف بمفاهيم الأزمة والكارثة، وأنواع الأزمات وكيفية التصدي لها، ومتابعة الجزء العملي من تخييم وإقامة المعسكرات في حالة حدوث الكارثة.