إعلامية رومانية لـ«الوطن»: أرى الخير في لقاء رئيسنا بـ السيسي

قالت كريستينا سيليكو، الإعلامية الرومانية ومقدمة برنامج «باسبورت دبلوماتيك»، إن تاريخ العلاقات بين رومانيا ومصر يمتد منذ 115 عاما، وهو ما تحتفل به رومانيا هذا العام.

كريستينا سيليكو: زيارة الرئيس الروماني للقاهرة تؤكد على أن الحاضر يكرم التاريخ

وأضافت سيليكو، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «حتى قبل 11 عاما من أن تصبح رومانيا دولة موحدة، وقبل الاتحاد العظيم لبلدنا رومانيا، كانت لدينا بالفعل علاقات مع مصر»، موضحة أن مصر مهمة جدا بالنسبة لرومانيا، و«إن زيارة الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس تؤكد على أن الحاضر يكرم التاريخ وأن صداقتنا المشتركة مستمرة، لكن لدينا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به، لأن إمكانات هذا الاتصال القوي بمرور الوقت لم يتم استغلالها بعد للوصول إلى قيمتها الحقيقية».

وتابعت: «رومانيا عضو في الاتحاد الأوروبي، ومصر دولة عربية، متوسطية، إفريقية ويمكن لكل منا أن يلعب دور البوابة إلى مناطق أخرى، وبالرغم من أن رومانيا تمر اليوم بأزمة سياسية داخلية، ولكن بغض النظر عن التوترات الداخلية، فإن سياستنا الخارجية ثابتة، ومصر لها مكانتها المحددة في هذا الصدد، على سبيل المثال أصبحت هذه الدولة العربية سوقا مهما للمنتجات الرومانية في السنوات الأخيرة ويمكن أن يكون ذلك بداية جيدة لزيادة العلاقات على العديد من المستويات».

وقالت: «ولأنني أحب أن أرى الخير في كل شيء، فقد أعاد العديد من السياح الرومانيين اكتشاف مصر في العامين الماضيين منذ أن واجه العالم وباء فيروس كورونا، وعندما تولت رومانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ومصر الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، جار الرئيس عبدالفتاح السيسي في بوخارست بدعوة من نظيره الروماني».

أعاد العديد من السياح الرومانيين اكتشاف مصر في العامين الماضيين

واختتمت الإعلامية الرومانية حديثها لـ«الوطن»: «الحوار مستمر الآن في القاهرة، وهناك بالفعل حاجة لتحويل بعض المناقشات رفيعة المستوى التي عقدت في العاصمتين إلى حقيقة واقعة»، مؤكدة على أن الاقتصاد والأمن قضيتان رئيسيتان لكلا البلدين، لذا فهي مسألة إرادة ووقت لبذل المزيد من الجهد معا من أجلنا ومن أجل المناطق التي ننتمي إليها.