مرسيدس بنز تحصد لقب «أقيم علامة تجارية للسيارات الفاخرة»

أكدت مرسيدس بنز مكانتها العالمية هذا العام أيضًا، حيث كانت العلامة التجارية الأوروبية الوحيدة بين العلامات التجارية العشرة الأولى عالميًا في قائمة «أفضل العلامات التجارية لعام 2021».

فقد تمكنت النجمة الفضية من حصد لقب «أقيم علامة تجارية للسيارات الفاخرة في العالم» ضمن هذه القائمة التي تعدها انتربراند شركة الاستشارات الأمريكية الشهيرة كل عام.

لقد أثبتت مرسيدس بنز استحقاقها للمركز الثامن الذي تحتله منذ عام 2018، خاصة بعد ارتفاع قيمة علامتها التجارية بنحو 3% مقارنة بالعام الماضي، التي بلغت هذا العام حوالي 50.866 مليار دولار، وبذلك تحتفظ مرسيدس بنز بهذا اللقب للعام السادس على التوالي.

وتعليقًا على ذلك، قالت بيتينا فيتسر نائب الرئيس لقطاع التسويق في مرسيدس بنز، إنّ احتفاظنا بمكانتنا ضمن قائمة أفضل عشر علامات تجارية في العالم للعام السادس على التوالي وزيادة قيمة علامتنا التجارية، هي إنجازات تمثل مصدر فخر لكل فريق مرسيدس بنز.

وأضافت نائب رئيس القطاع، أنه على مستوى كل علاماتنا التجارية، نجحت الشركة في التحول من المفهوم التقليدي للفخامة، إلى مفهوم أكثر حداثة يركز على الابتكار والتفرد بما يمنح القطاع بأكمله مفاهيمها ورؤى غير مسبوقة لحلول النقل المستدام.

الجدير بالذكر أن مرسيدس بنز تستعد حاليًا لتقديم نسخ كهربائية من كل موديلاتها قبل نهاية هذا العِقد وفقًا لظروف السوق، خاصة وأنّ الشركة تستهدف تحقيق: «الريادة في قطاع السيارات الكهربائية" و"الريادة في برمجيات السيارات».

وتعتبر شركة مرسيدس من كبرى الشركات في السوق المصري التي تحظى بمكانة قوية عمد كل عشاق السيارات في مصر نظراً للأداء القوى التي تقدمة الشركة في سياراتها.