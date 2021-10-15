فرصة للفوز بسيارة مرسيدس A180 من بنك التعمير والإسكان.. إليك الشروط

يتيح بنك التعمير والإسكان أمام العملاء ثلاث فرص، للفوز بسيارة مرسيدس A180، يتم ذلك من خلال سحب شهري على أنواع محددة من حسابات التوفير، سيكون هناك سحب في شهر ديسمبر 2021 وفي يناير 2022 والسحب الثالث في فبراير 2022.

السحوبات السابقة

وكان البنك قد أجرى سحبين قبل ذلك، الأول كان في شهر سبتمبر الماضي والثاني في شهر أكتوبر الجاري.

ويشترط البنك في عملية السحب ألا يقل رصيد الحساب اليومي بحساب العميل عن مبلغ 50 ألف جنيه أو ما يعادله من عملات أجنبية خلال آخر شهرين قبل تاريخ السحب وبعدد فرص يعادل 50 ألفا ومضاعفاتها.

وترصد «الوطن»، في هذا التقرير، أنواع حسابات التوفير المقرر إجراء السحب عليها والشروط التي أعلنها بنك التعمير والإسكان الخاصة بالسحب على 5 سيارات مرسيدس A180، وتتمثل في التالي:

الشروط:

- مدة السحب 5 شهور بدورية شهرية (سحب كل شهر) ابتداء من إقفال أغسطس 2021 وتنتهي في فبراير 2022.

- يتم السحب على بعض التوفير القائمة، على ألا يقل رصيد الحساب اليومي عن 50 ألف جنيه أو ما يعادلها من عملات أجنبية خلال آخر شهرين قبل تاريخ السحب وبعدد فرص يعادل 50 ألفا ومضاعفاتها.

أنواع الحسابات:

- التوفير تصاعدي بجميع دورياته سنوي ونصف سنوي وربع سنوي وشهري.

- توفير ادخار مصرية

- توفير بيزنس

شروط أخرى:

- يتم السحب على حسابات التوفير المقرر إجراء السحب عليها بالعملات المحلية أو الأجنبية.

- يتم استثناء الزملاء بالبنك من السحب وأقاربهم من الدرجة الأولى.

- ألا يتم تكرار أسماء العملاء الفائزين في السحوبات القادمة.

- الجائزة مخصوماً منها قيمة الضرائب المقررة قانوناً.