وزيرة الصحة: «مرسيدس» منبهرة بتجربة مصر في التنمية والتطوير

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الدولة الألمانية تُعد الأولى على مستوى العالم في الأجهزة الطبية على أعلى مستوى، كما أنها زارت العاصمة الألمانية برلين، من أجل زيارة مصنع مرسيدس، والاتفاق معه على توريد سيارات إسعاف وسيارات قوافل علاجية، موضحة في الوقت ذاته، أن هناك نقص كبير جدًا، وتحدٍ كبير في صناعة محركات السيارات عالميا، «لكن بشكر مرسيدس إنها حرصت على أن تكون احتياجات مصر ذات أولوية لديها».

ألمانيا الأولى عالميا في تصنيع الأجهزة الطبية

وأضافت «زايد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، الذي يُعرض على شاشة «الحياة»، أنه تم الاتفاق على 1000 سيارة إسعاف مرسيدس مجهزة بأحدث رعاية مركزة كاملة، فضلًا عن 1510 عيادات متنقلة مختلفة، مثل أسنان ورمد وأشعة ومعامل، مجهزة على أعلى مستوى من التجهيزات الطبية الألمانية، موضحة أنه تم مناقشة خطة التوريد، «إن شاء الله التوريد سيبدأ الشهر المقبل، إحنا بنشكر شركة مرسيدس عشان وضعوا احتياجات مصر كأولوية عندهم».

مرسيدس وضعت احتياجات مصر كأولوية لديها

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن مرسيدس وضعت احتياجات مصر كأولوية احترامًا للتحرك والتطور المصري في كل المجالات، وليس فقط في المجال الصحي، «هما مبهورين بالتجربة المصرية في التنمية والتطوير بشكل كبير»، موضحة أنها زارت أيضًا شركة ألمانية تصنع شاسيه سيارة مرسيدس، «اتفقنا على موديل العربية، واللوجوهات اللي هتتحط على العربية زي صحة المرأة و100 مليون صحة وحياة كريمة، هتجيلنا بالرسومات بتاعتها اللي احنا طلبناها».