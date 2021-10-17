مواصفات وأسعار A 180.. أرخص مرسيدس في مصر

يعشق عدد كبير من المستهلكين للسيارات في مصر، التعامل مع الشركات الأوروبية العالمية، صاحبة الطابع الفخم، أبرزها شركة مرسيدس بنز الألمانية صاحبة العلامة الأدق القوى، إذ تطرح العديد من الطرازات سواء كانت سيارات سيدان أو SUV، أو سيارة A 180، والتي تعتبر السيارة الأقل سعرًا لدى شركة مرسيدس في مصر.

أسعار مرسيدس A 180

ويجرى تصنيع السيارة وتجميعها في ألمانيا، وتتوافر السيارة في السوق المصري بفئتين، وسعرالفئة الأولى 625,000 جنيه، والفئة الثانية بسعر 680,000 جنيه.

مواصفات مرسيدس A 180

وتأتي سيارة مرسيدس A 180 بمحرك 4 سلندر سعة 1300 سي سي - تربو، تصل قوة الموتور الخاص بها إلى 136 حصان، وبعزم دوران 200 نيوتنزمتر، مع ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

وتبلغ أقصى سرعة للسيارة 205 كم/ساعة، معدل استهلاك الوقود 6.4 لتر لكل 100 كم، ويبلغ تسا رع السيارة إلى 5.7 ثانية.

أما عن أبعاد سيارة مرسيدس A 180 فتأتي بطول كلي 4549 مم، وعرض كلي 1796 مم، وارتفاع كلي 1446، وقاعدة العجلات 4549 .

وتصل سعة الصندوق الخلفي 420 لتر وسعة خزان الوقود 43 لترًا، وتأتي السيارة بدافع الجر الأمامي للعجلات.

كما جرى تجهيز السيارة بعدة وسائل أمان، من بينها الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، برنامج تدعيم الفرامل، ومصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، ومكيف هواء يدوي، خاصية التحكم بصوت النظام الصوتي بعجلة القيادة.