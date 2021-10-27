والد ياسمين صبري: «بنتي افترت عليّ وبقيت جاحدة.. ورجعتها الكلية بعد رفدها»

أثارت الفنانة ياسمين صبري الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بسبب تصريحاتها عن والدها الدكتور أشرف صبري، خلال حوارها مع الإعلامي أنس بوخش في برنامجه «ABtalks» عبر قناته الرسمية على «اليوتيوب»، حينما قالت إنها لا تربطها بوالدها أي علاقة، وأنها تربت مع والدتها وجدتها لوالدتها.

ومن جانبه، أبدى الدكتور أشرف صبري دهشته من تصريحات ياسمين، قائلًا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» في أول تعليق منه على ما أثارته ابنته: «كلامها ساذج وغير صحيح، فلقد كنت موجودا معها خلال فترات حياتها التعليمية المختلفة من الابتدائية وحتى زيجتها الأولى، وأنا لم أتخل عنها في أي وقت».

أشرف صبري يُكذب ابنته: عاشت معي في بيتي ولديها غرفتها

وأضاف: ياسمين عاشت معه في بيته، ولديها غرفتها الخاصة التي ما زالت قائمة حتى الآن في المنزل، تحوي جميع أغراضها وصورها القديمة.

وتابع والد ياسمين صبري: «أنا مش مصدق إزاي بنت تفتري على أبوها اللي رباها في بيته، مش مصدق إن الإنسان ممكن يتحول إلى شر وجحود لهذه الدرجة، بعد ما ربتها وجوزتها زيجتها الأولى ووقفت جنبها، تقول عني كدا، هل تعب السنين دا كله مالوش قيمة عند ولادي للدرجة دي؟».

والد ياسمين صبري يفجر مفاجأة عن دراسة ابنته

وفجر والد ياسمين صبري مفاجأة بإعلانه أن ياسمين كانت تهرب من جامعتها، وعوقبت بالرفد، حيث قال: كنت أتواجد معها في حفلات تخرجها، حتى وقت وجودها في كلية الإعلام عندما كانت تهرب من الجامعة، وتعاقب بالرفد، كنت أذهب معها لمقابلة العميدة لتستطيع العودة إلى دراستها.

وكان والد ياسمين صبري قام بالهجوم عليها بسبب عدم حضورها فرح شقيقها أثناء تواجدها في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة خلال الفترة الماضية، ونشر عبر حسابه على «فيسبوك» قائلًا: «فرح ابني بكرة ربنا رزقه بأجمل عروسة، أما إن أمه وأخواته الأشقاء رفضوا حتى يباركوله، فربنا رزقه بأم تانية عملت كل حاجة، وإخوات تانيين لم تغرهم الأموال ولا طيارات وكدب وخداع، أصبح لابني إخوات جدد وأم جديدة، حفظه الله من الشياطين».