ياسمين صبري: أنا شفافة وبحب أربط الدين بأمور حياتي

أجابت الفنانة ياسمين صبري على سؤال الإعلامي أنس بوخش، عن من هي ياسمين صبري، مؤكدة أنها شخصية متغيرة وتتتغير كل فترة وتتطور باستمرار للأفضل، قائلة: «ياسمين حاجات كتير قوي ولو سألتني السؤال ده من سنة هقولك حاجة ولو سألتني دلوقتي هقولك ياسمين حاجة تانية، ولو سألتني كمان 5 دقايق قدام هبقى حاجة مختلفة، وفيه ناس فاكرة إن أنت لما تتغير دي حاجة وحشة لأن المفروض مش لازم أثبت على حالي والتغيير إنك تبقى متطور».

ياسمين صبري: أنا الخير والشر وكل شيء ونقيضه

وأضافت ياسمين صبري خلال لقاء مع الإعلامي أنس بوخش أذيع عبر موقع «يوتيوب»، أن شخصيتها تشمل عدد من المتناقضات مثل باقي البشر: «أنا حاجات كتير قوي أنا الخير والشر والجمال والقبح وأنا كل شيء ونقيضه»، مضيفة «احنا اتخلقنا كده أصلا وهي دي الفكرة من وجودنا خلفاء لربنا في الأرض وإنك تدور على الحلو وتطلع الحلو وتجاهد نفسك وتجاهد في جسمك وتهذب روحك، فأنا حاجات كتير قوي».

وردت ياسمين صبري على اعتبار المذيع أنس بوخش، بأن أجوبتها نموذجية، موضحة أن هذه هي شخصيتها الحقيقية «دي ياسمين اللي أنا اعرفها وأهم حاجة إني أبقى عارفة نفسي وأنا أحب اربط الدين قوي يعني رحم الله امرئ عرف قدر نفسه لأنه شيء صعب، ودي رحمة من ربنا وأنا عشان عارفة نفسي هي دي حقيقتي، وأنا فعلا شفافة».