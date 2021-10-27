زيارة مفاجئة تفضح مستوى النظافة وتطيح برئيس وحدة محلية بالغربية

كشفت زيارة ميدانية مفاجئة لإسلام النجار رئيس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية سوء انتظام العمل بالوحدة المحلية والمرافق الخدمية بقرية محلة زياد وتردي أحوال النظافة.

ووجه رئيس مركز ومدينة سمنود باستبعاد رئيس الوحدة المحلية لقرية محلة زياد من منصبه لسوء النظافة بالقرية وعدم انتظام العمل بالوحدة المحلية مما يعوق خدمة المواطنين وقضاء حوائجهم.

زيارة مفاجئة تفضح انتظام العمل بالمنشآت

وفضحت الزيارة المفاجئة لرئيس مركز ومدينة سمنود، لقرية محلة زياد، عدم انتظام العمل بالمنشآت والمرافق الخدمية بالقرية، وتردي تقديم الخدمات للمواطنين المترددين على تلك المنشآت، والتي جاءت للتعرف على المشكلات والسلبيات للتغلب عليها وفق جدول زمني محدد لخدمة المواطنين.

تكليف سكرتير الوحدة كقائم بالأعمال

ولاحظ رئيس المدينة خلال الزيارة، سوء حالة النظافة بالقرية، وعدم انتظام العمل بالوحدة المحلية، فأصدر قراره المتقدم، وتكليف سكرتير الوحدة كقائم بالأعمال لحين تعيين رئيس آخر للوحدة وتوافر امتيازات الكفاءة لاختيار أفضل خدمات لأبناء القرية المذكورة.

توجيهات بتحقيق الانضباط الوظيفي

ومن جانبه، أكد رئيس مدينة سمنود أنه لأول مرة في مجلس المدينة، يتم إحضار دفتر الحضور والانصراف الخاص بالعاملين بديوان المجلس، داخل مكتبه وعمل تفتيش مفاجئ، والإشراف على توقيع الحضور والانصراف، لضمان تحقيق الانضباط الوظيفي بين العاملين بما يعود بالنفع للصالح العام للعمل والمواطنين في إنهاء مصالحهم خلال الفترة المقبلة.