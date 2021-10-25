محافظ الغربية يتفقد مشروعات «حياة كريمة» في 6 قرى بزفتى

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الاثنين، مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في 6 قرى بمركز زفتى، للوقوف على نسب إنجاز هذه المشروعات على أرض الواقع، حيث تفقد قرى «مسجد وصيف، ميت الحارون، كفر الصارم، ميت الرخا، كفر ميت الحارون، وتفهنا العزب»، وذلك بحضور أعضاء المكتب الفني للمحافظ، وإبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى.

بدأت الجولة بتفقد قرية «مسجد وصيف»، حيث تم تسليم مساعدات غذائية وعينية لعدد 5 أسر من مستحقي «سكن كريم»، حيث أكد المحافظ على أن تقديم المساعدات المختلفة للأسر الأكثر احتياجاً هو واجب المحافظة، والتي تحرص على تأديته من خلال التواجد الدائم لجميع القيادات وسط الأهالي، والاستماع لشكواهم ومحاولة حلها بأسرع وقت ممكن، وتلبية احتياجاتهم لتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين في ظل الجمهورية الجديدة، كما تفقد المحافظ ومرافقوه مدرسة «عبد اللطيف بلطية» الإعدادية، والتي يتم إحلالها وتجديدها بالكامل بتكلفة 4.8 مليون جنيه.

محافظ الغربية يباشر مشروعات حياة كريمة بقرى زفتى

وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير مدرسة «ميت الحارون» الإعدادية الثانوية، ومدرسة «الشهيد عبد القادر موسى»، كما تفقد أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحي وبئر مياه ارتوازي، وكذا تفقد أعمال تطوير وحدة صحة الأسرة، حيث وجه بنزول لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة مبنى وحدة صحة الأسرة، كما تم زيارة 3 حالات «سكن كريم»، وتقديم مساعدات غذائية وعينية لهم، إلى جانب توفير سيارة إسعاف لنقل سيدة مسنة لعمل الفحوصات الطبية اللازمة.

وضع آليات تنفيذ مشروعات خدمية للأسر الفقيرة الأكثر احتياجا بقرى زفتى

وواصل محافظ الغربية جولته بقرية «كفر الصارم»، حيث تفقد أعمال إنشاء ملعب خماسي، وأعمال تطوير مدرسة التعليم الأساسي بالقرية، وكذلك تم تقديم مساعدات غذائية وعينية لبعض الأسر المستحقة لسكن كريم بالقرية.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ نسب الإنجاز بأعمال التطوير في مدرسة «محيي الدين نوح شاهين» للتعليم الأساسي، ومدرسة «الحاجة عائشة ربيع» التجريبية، ومركز الشباب، ومحطة المياه، والوحدة الصحية، ومكتب البريد، بقرية «ميت الرخا».

وفي قرية «ميت الحارون»، تابع المحافظ خلال جولته أعمال إنشاء محطة الرفع بتكلفة 20 مليون جنيه، وتطوير مركز الشباب، كما قام بزيارة 3 حالات «سكن كريم»، وقام بتقديم مساعدات غذائية وعينية لهم.

محافظ الغربية يوصي بنقل حالات ملحة للعلاج وصرف مساعدات إنسانية

واختتم المحافظ جولته بقرية «تفهنا العزب»، حيث تفقد المدرسة الابتدائية التي يجري تجديدها وتطويرها، ومركز شباب القرية، وأعمال تشييد مجمع الخدمات والمجمع الزراعي بالقرية، كما تابع الدكتور «رحمي» حملة طرق الأبواب، التي يقدمها صندوق علاج الإدمان، موضحاً أن تلك الحملة تهدف لتوعية الأسر بمخاطر الإدمان وأضرار تعاطي المخدرات، كما تقوم بتوعية الأهالي بآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية إن وجدت.

يُذْكَر أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري، يتم تنفيذها داخل مركز زفتى، من خلال تنفيذ 665 مشروعاً، بتكلفة تقديرية 3 مليارات جنيه.