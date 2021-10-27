شقق الإسكان التعاوني بمدينة 15 مايو.. غدا آخر فرصة للحجز

شقق الإسكان التعاوني.. تعد من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الساعات، تزامنا مع غلق باب حجز الشقق التي أعلنت عنها الهيئة العامة لتعاونيات البناء، بعد طرح كراسات شروط شقق 15 مايو للبيع، حيث سيتم غلق باب الحجز غدا الخميس، الموافق 28 من أكتوبر الجاري.

شقق الإسكان التعاوني.. 50 وحدة

وطُرحت 50 وحدة سكنية بموقع متميز بمدينة 15 مايو بمشروع 22 عمارة بالمجاورة رقم 31، بمساحات تتراوح بين 68 إلى 85 مترا، مع تيسيرات في السداد تصل لـ 20 عاما، على أن يكون التسليم بشكل فوري.

وتبلغ قيمة كراسة شروط الإسكان التعاوني، 200 جنيه، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي في 3 شارع سمير عبد الرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر، على أن يتم تسليم طلبات الحجز داخل مقر الهيئة أيضا.

ووفقا لهيئة تعاونيات البناء، سيتم إجراء القرعة العلنية لتخصيص الوحدات السكنية بين المتقدمين في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر المقبل بمقر الهيئة الرئيسي.​

خطوات التقديم لحجز شقق الإسكان التعاوني

1- يتقدم المواطن بالمستندات ويسدد جدية دخول القرعة العلنية، بمقر الهيئة الرئيسي في 3 شارع سمير عبدالرؤوف، امتداد مكرم عبيد، بمدينة نصر، أو بموقع المشروع حتى غدا الخميس 28 أكتوبر.

2- يتم تسليم صورة إيصال سداد دفعة جدية دخول القرعة إلى الموظف المسؤول، عن الحجز لإرفاقها بمستندات دخول القرعة.

مواصفات تسليم العمارات في الإسكان التعاوني

1- باب العمارة من الحديد المشغول والزجاج المسلح.

2- واجهات العمارات تشطيب كامل دهانات جاهزة عالية الجودة.

3- مداخل العمارات من الرخام.

المستندات المطلوبة لحجز وحدة ضمن الإسكان التعاوني

1- نموذج رقم «1» طلب دخول القرعة العلنية.

2- نموذج رقم «2» إقرار بعدم سابقة الانتفاع.

3- نموذج رقم «3» إقرار بالاطلاع على الشروط والإجراءات والبيانات الواردة بالكراسة.

4- صورة بطاقة الرقم القومي لكل من مقدم الطلب «الزوج - الزوجة».

3- فتحات الأبواب الداخلية حلوق فقط.

4- أعمال الكهرباء داخل الوحدة: مواسير وعلب فقط.

5- وصلات المياه والصرف الصحي: مخارج فقط.